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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 12:20 | Биатлон | Р-Спорт

Лессер: Участие Логинова в первой же гонке ЧМ-2017 говорит об отсутствии тактичности

Участие российского биатлониста Александра Логинова в первой же гонке чемпионата мира-2017 говорит об отсутствии тактичности, заявил немецкий биатлонист Эрик Лессер.

Логинов, вернувшийся к соревнованиям в конце 2016 года после двухлетней дисквалификации за допинг, вошел в состав сборной России на смешанную эстафету, которая в четверг откроет программу чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Логинов допущен к соревнованиям согласно правилам, но его участие в первой же гонке говорит об отсутствии тактичности. В России вы можете что-то натворить, отбыть дисквалификацию и вернуться (в спорт). Я не уважаю таких спортсменов», — цитирует Лессера Sport.de.

Ранее норвежец Йоханнес Бё назвал «глупостью» включение Логинова в состав сборной России на чемпионат мира, а француз Мартен Фуркад назвал дисквалификацию россиянина «одним из лучших его трофеев». Позже он удалил данную запись.
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