Лессер: Участие Логинова в первой же гонке ЧМ-2017 говорит об отсутствии тактичности
Участие российского биатлониста Александра Логинова в первой же гонке чемпионата мира-2017 говорит об отсутствии тактичности, заявил немецкий биатлонист Эрик Лессер.
Логинов, вернувшийся к соревнованиям в конце 2016 года после двухлетней дисквалификации за допинг, вошел в состав сборной России на смешанную эстафету, которая в четверг откроет программу чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
«Логинов допущен к соревнованиям согласно правилам, но его участие в первой же гонке говорит об отсутствии тактичности. В России вы можете
Ранее норвежец Йоханнес Бё назвал «глупостью» включение Логинова в состав сборной России на чемпионат мира, а француз Мартен Фуркад назвал дисквалификацию россиянина «одним из лучших его трофеев». Позже он удалил данную запись.
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