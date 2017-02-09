Лессер: Участие Логинова в первой же гонке ЧМ-2017 говорит об отсутствии тактичности

Логинов, вернувшийся к соревнованиям в конце 2016 года после двухлетней дисквалификации за допинг, вошел в состав сборной России на смешанную эстафету, которая в четверг откроет программу чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Логинов допущен к соревнованиям согласно правилам, но его участие в первой же гонке говорит об отсутствии тактичности. В России вы можете что-то натворить, отбыть дисквалификацию и вернуться (в спорт). Я не уважаю таких спортсменов», — цитирует Лессера Sport.de.

Ранее норвежец Йоханнес Бё назвал «глупостью» включение Логинова в состав сборной России на чемпионат мира, а француз Мартен Фуркад назвал дисквалификацию россиянина «одним из лучших его трофеев». Позже он удалил данную запись.