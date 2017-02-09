День в истории. Магдалене Нойнер — 30 лет
Сегодня 30 лет исполняется двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Магделене Нойнер.
На Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году немецкая биатлонистка завоевала три медали. Она заняла первое место в гонке преследования и
На пяти чемпионатах мира Нойнер завоевала 12 золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.
Также она трижды выигрывала общий зачет Кубка мира (2008, 2010, 2012). В рамках Олимпийских игр, чемпионатов мира и Кубков мира Нойнер одержала 34 победы в личных гонках и 13 побед в составе эстафетных команд.
В марте 2012 года Нойнер завершила карьеру.
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