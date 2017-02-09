На Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году немецкая биатлонистка завоевала три медали. Она заняла первое место в гонке преследования и масс-старте, а также выиграла серебро в спринте.

На пяти чемпионатах мира Нойнер завоевала 12 золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

Также она трижды выигрывала общий зачет Кубка мира (2008, 2010, 2012). В рамках Олимпийских игр, чемпионатов мира и Кубков мира Нойнер одержала 34 победы в личных гонках и 13 побед в составе эстафетных команд.

В марте 2012 года Нойнер завершила карьеру.