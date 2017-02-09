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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 11:41 | Биатлон | Р-Спорт

Паунд: Решение IBU лишить РФ ЧМ-2021 имеет веские основания помимо доклада Макларена

Решение Международного союза биатлонистов (IBU) предложить России отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени имеет под собой веские основания помимо доклада Ричарда Макларена, уверен экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд.

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого WADA направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Макларена о допинге в российском спорте.

В среду в Австрии прошел внеочередной конгресс IBU. По его итогам исполком IBU предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира.

«Нам неизвестно то, что известно IBU. Безусловно, IBU не мог принять такое решение на пустом месте, но здесь много нюансов. Я думаю, что они протестировали не только биатлонистов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи, но и проанализировали большое количество документов. Я уверен, что у IBU были веские основания для того, чтобы предложить Тюмени отказаться от проведения соревнований, и это не только доклад Макларена», — сказал Паунд по телефону агентству «Р-Спорт».

«IBU вправе принимать такие решения, и я уверен, что они следуют предписаниям кодекса Всемирного антидопингового агентства, особенно если страна находится под подозрением по поводу отсутствия контроля за допингом», — добавил собеседник агентства.
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