Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова

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В начале февраля пресс-служба СБР поздравила Логинова с днем рождения на своей странице в Instagram. Под фотографией с поздравлениями Фуркад оставил следующий комментарий: «И не забудьте, один из его главных трофеев — двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО».

«Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», — сказал Кравцов.

Логинов попал в состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля. Спортсмен примет участие в первой гонке на турнире — смешанной эстафете.

Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.