Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация биатлона Франции попросила прощения за агрессивные комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова по причине его допингового прошлого. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
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В начале февраля
«Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», — сказал Кравцов.
Логинов попал в состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля. Спортсмен примет участие в первой гонке на турнире — смешанной эстафете.
Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.
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