Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28714041/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 11:39 | Биатлон | ТАСС

Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация биатлона Франции попросила прощения за агрессивные комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова по причине его допингового прошлого. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Президент федерации в беседе с главой Союза биатлонистов России Александром <span class=error>Кравцовым</span> заявил что с биатлонистом проведена разъяснительная работа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В начале февраля пресс-служба СБР поздравила Логинова с днем рождения на своей странице в Instagram. Под фотографией с поздравлениями Фуркад оставил следующий комментарий: «И не забудьте, один из его главных трофеев — двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО».

«Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», — сказал Кравцов.

Логинов попал в состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля. Спортсмен примет участие в первой гонке на турнире — смешанной эстафете.

Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Паунд: Решение IBU лишить РФ ЧМ-2021 имеет веские основания помимо доклада Макларена

Решение Международного союза биатлонистов (IBU) предложить России отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени имеет под собой веские основания помимо доклада Ричарда Макларена, уверен экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд.
Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова

Похороны известного советского футболиста Виктора Чанова пройдут в Киеве

"Ростов" сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам