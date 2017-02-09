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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 11:35 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Конгресс IBU прислушался к мнению спортсменов об ужесточении санкций

Восьмикратный победитель Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален подвёл итоги прошедшего в Хохфильцене внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов.

Восьмикратный победитель Олимпийских игр норвежский биатлонист <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален подвёл итоги прошедшего в Хохфильцене внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов. Увеличить
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«На внеочередном конгрессе IBU было принято необходимое решение о борьбе с допингом. Конгресс прислушался к мнению спортсменов об ужесточении санкций против умышленного систематического употребления допинга. Под этим решением я понимаю, что большинство команд в нашей биатлонной семье желают видеть наш спорт чистым и ужесточить наказание для тех, кто сознательно нарушает антидопинговые правила. Серьёзная борьба за чистый спорт важна для будущего нашего спорта и для подрастающего поколения спортсменов.

Спортивные политики должны поддерживать нашу точку зрения и продолжать эту борьбу вместе с нами. Теперь я полностью сосредоточусь на гонках, желаю всем спортсменам удачи на чемпионате мира», — написал Бьорндален на своей странице в «Фейсбуке».
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