Бьорндален: Конгресс IBU прислушался к мнению спортсменов об ужесточении санкций
Восьмикратный победитель Олимпийских игр норвежский биатлонист
Уле-Эйнар Бьорндален подвёл итоги прошедшего в Хохфильцене внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов.
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«На внеочередном конгрессе IBU было принято необходимое решение о борьбе с допингом. Конгресс прислушался к мнению спортсменов об ужесточении санкций против умышленного систематического употребления допинга. Под этим решением я понимаю, что большинство команд в нашей биатлонной семье желают видеть наш спорт чистым и ужесточить наказание для тех, кто сознательно нарушает антидопинговые правила. Серьёзная борьба за чистый спорт важна для будущего нашего спорта и для подрастающего поколения спортсменов.
Спортивные политики должны поддерживать нашу точку зрения и продолжать эту борьбу вместе с нами. Теперь я полностью сосредоточусь на гонках, желаю всем спортсменам удачи на чемпионате мира», — написал Бьорндален на своей странице в «Фейсбуке».
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