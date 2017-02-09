Россия в смешанной эстафете: лучшие за десятилетие?

Смешанная эстафета, которая уже давно потеряла прозвище «смешной» и превратилась в полноценную дисциплину, крайне редко приносила удачу российской команде. За всю историю проведения таких эстафет на чемпионатах мира (то есть более чем за 10 лет), наши спортсмены побеждали лишь дважды, и то в самых первых гонках. Последний раз россияне поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала аж в 2006 году — тогда чемпионами мира стали Анна Богалий, Сергей Чепиков, Ирина Мальгина и Николай Круглов.

Даже просто наград в смешанных эстафетах мы не получали с момента завоевания бронзы в 2008 году. Причем одна из участниц того квартета — Светлана Слепцова — попала в состав и на нынешний чемпионат мира, правда, в смешанной эстафете стартовать не будет.

Российские тренеры выставили на стартовую гонку чемпионата мира, похоже, всех сильнейших на сегодняшний день. Ольга Подчуфарова, с учетом ее уверенной стрельбы — идеальный кандидат на роль стартера, причем и в классической эстафете тоже. Татьяна Акимова — явный лидер женской команды, к тому же, выступавшая в последних эстафетах именно на втором этапе. Пожалуй, самой интригующий этап у нас будет третий, где впервые в основной команде стартует Александр Логинов.

С дебютом тюменца на Кубке мира после допинговой дисквалификации тянули, как могли. Но после сверхубедительного выступления на чемпионате Европы никаких логичных причин, чтобы не брать Логинова, больше не осталось. В том, что этот спортсмен сейчас находится в оптимальных физических и стрелковых кондициях, сомнений почти нет. Вопрос, сумеет ли он справиться с огромным моральным грузом, который еще и усугубило недавнее негативное высказывание Мартена Фуркада. Но если уж где-то и проверять Логинова — то лучше в «смешанке», где мы априори не считаемся основными претендентами на награды.

Зато в число фаворитов входят действующие чемпионы мира французы. С двумя сильнейшими биатлонистами в каждой из «половинок» эстафеты — Мари Дорен-Абер и Фуркадом, команда выглядит сбалансированной. Стартер Анаис Шевалье отличается стабильной стрельбой и сильно проиграть не должна. Многое, если не все, будет зависеть от Квентина Фийон Майе на третьем этапе. Если тому удастся передать эстафету Фуркаду в непосредственной близости от лидеров, дальнейшее для лидера Кубка мира может стать делом техники.

У норвежцев на этот раз не стартует легендарный Оле Эйнар Бьорндален. Ветерану решили дать отдых перед спринтерской гонкой. Тем более, младший из братьев Бе — Йоханнес, на последнем этапе Кубка мира в Антерсельве доказал, что набирает форму, и выиграл масс-старт. Женская половина команды — Марте Олсбу и Тирил Экхофф — у норвежцев по традиции непредсказуема, да и обе спортсменки на последних этапах Кубка мира были далеки от лучшей формы. Но если дамы не подведут, Бе-младший и Свендсен могут дать бой кому угодно.

Сборная Германии решила выставить на стартовую гонку чемпионата мира Ванессу Хинц, Лауру Дальмайер, Арнда Пайффера и Симона Шемпа. Сложно даже представить, где в столь мощном составе может крыться «слабое» место. Немцы попадают на пьедестал практически всех смешанных эстафет на Кубке мира. Год назад они были вторыми, уступив только французам.

Из остальных претендентов на пьедестал, стоит отметить команды Чехии во главе с лидером женского Кубка мира Габриэлой Коукаловой, Италии и Украины. Все они при условии удачной стрельбы способны быть очень высоко. В общем, по уровню конкуренции в борьбе за медали смешанная эстафета даст фору даже своему классическому аналогу. Ради этого, собственно, она и задумывалась. Скучно в первый день чемпионата мира точно не будет.