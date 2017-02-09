Россияне выступят на чужом празднике
Чемпионат мира по биатлону стартует в четверг в австрийском Хохфильцене. Участники соревнований, которые продлятся до 19 февраля, разыграют 11 комплектов наград.
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Тирольская деревушка Хохфильцен — один из центров притяжения мирового биатлона. Этапы Кубка мира проходят здесь регулярно, и, случается, что даже не по одному разу в сезон: когда другие места страдают от теплой погоды или нехватки снега, биатлонный стадион, расположенный на высоте 1000 метров у подножья Доломитовых Альп снова дает пристанище спортсменам и болельщикам.
А вот чемпионаты мира проходят в Хохфильцине нечасто: до нынешнего первый состоялся в далеком уже 1978 году, а второго местным жителям пришлось ждать 20 лет.
В 1998 году им пришлось «поделиться» соревновательной программой со словенской Поклюкой, а в 2005-м — с
Программа не сильно отличается от той, которую предложили биатлонистам организаторы чемпионата мира-2016 в норвежском Хольменколлене, только сделан на один соревновательный день больше — по разным датам разведены мужская и женская спринтерские гонки.
А вот с постолимпийского сезона число разыгрываемых на чемпионатах мира наград увеличится до 12 — в программу добавится супермикст.
К прошлогоднему чемпионату мира в пригороде Осло возвращаться мыслями не хочется, но
Такое в истории отечественного биатлона случалось только однажды, в далеком 1978 году, когда на чемпионате мира разыгрывались всего три комплекта наград. Увидев эту дату, вы, наверное, уже догадались, что произошло подобное со сборной СССР… в Хохфильцене.
В этом сезоне Австрия не принимает этап Кубка мира: в Международном союзе биатлонистов (IBU) не стали делать такой подарок
Последние соревнования мирового уровня Хохфильцен принимал в декабре 2015 года, и тогда россияне увезли с этапа Кубка мира одно золото (мужская эстафета) и одну бронзу (Антон Шипулин в гонке преследования).
Триумфаторами же этапа стали немцы, завоевавшие три золота, четыре серебра и бронзу.
Вообще, австрийская трасса в текущем олимпийском цикле — сверхудачная для сборной Германии. По статистике, которую приводит официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР), и мужская, и женская немецкие команды за четыре личных гонки выиграли по пять медалей, среди которых три золота.
А вот на прошлогоднем чемпионате мира сборная Германии, оказалась только на третьей строчке, пропустив не только ведомых Мартеном Фуркадом и Мари
Для сборной России результаты чемпионата мира ожидаемо были признаны неудовлетворительными. Тем не менее, в руководстве сборной изменений произошло не так много: Александр Касперович продолжил работу на посту главного тренера сборной, а знаменитый немец Рикко Гросс — в качестве старшего тренера мужской команды.
Единственным изменением на верхушке тренерской иерархии — стала замена в женской команде Сергея Коновалова на олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпион мира Валерия Медведцева.
То же касается и состава сборной России на чемпионат мира: в мужской команде по сравнению с прошлым годом изменение только одно — добавился отбывший двухлетнюю дисквалификацию и блеснувший на чемпионате Европы Александр Логинов. Женскую же команду изменения постигли значительные: нет в заявке Екатерины Юрловой, Екатерины Шумиловой и Анастасии Загоруйко, зато в расширенный состав призваны сразу четыре «новичка», включая олимпийскую чемпионку Светлану Слепцову.
Состав сборной России
Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.
Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Ирина Услугина.
«Два биатлониста и две биатлонистки — Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, — находятся сейчас на сборе в Риднау. Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что
«Все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках», — добавил главный тренер российской сборной.
Он рассказал, что до старта чемпионата мира там же в итальянском Риднау готовились биатлонистки, а мужская часть команды тренировалась в австрийском Обертиллиахе.
«Нужно было восстановить ребят перед чемпионатом мира и подвести их к главному старту в оптимальной форме. Проводилась индивидуальная работа с каждым спортсменом. Много работали со стрельбой. Я считаю, что команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии, — отметил Касперович, заключив, что и женская «команда готова к чемпионату мира».
Что же касается показателей лучших из российских биатлонистов в нынешнем сезоне Кубка мира, то в мужском зачете Шипулин идет вторым, а Цветков — девятым. Ставшая лидером команды Акимова, которая, пожалуй, единственная из россиянок может претендовать на награду в любой из личных гонок чемпионата мира, — 10-я в общем зачете Кубка мира.
Единоличным лидером сезона среди биатлонистов является Мартен Фуркад, почти на 300 баллов опережающий Шипулина. Это гигантское преимущество даже позволило французу заявить, что если он досрочно сможет завоевать большой Хрустальный глобус, он откажется от участия в последних этапах Кубка мира.
У женщин борьба за главный трофей идет гораздо более остро, а главными претендентками на него являются Дальмайер, чешка Габриэла Коукалова, финка Кайса Мякяряйнен и
Программа чемпионата мира
9 февраля
Смешанная эстафета, 16.45*
10 февраля
Спринт, женщины, 16.45
11 февраля
Спринт, мужчины, 16.45
12 февраля
Гонка преследования, женщины, 12.30
Гонка преследования, мужчины, 16.45
15 февраля
Индивидуальная гонка, женщины, 16.30
16 февраля
Индивидуальная гонка, мужчины, 16.30
17 февраля
Эстафета, женщины, 16.45
18 февраля
Эстафета, мужчины, 16.45
19 февраля
(* — указано московское время).
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