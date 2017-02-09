Универсальность Шипулина, хэппи-энд Логинова, возрождение Слепцовой

Никто не сомневается, что фаворитом всех мужских личных гонок предстоящего турнира будет француз Мартен Фуркад. Если 28-летний француз, который в 15 индивидуальных стартах в этом сезоне победил 10 раз, а еще дважды был третьим, проиграет любую из дистанций в Хохфильцене кому-то из норвежцев, немцев или Антону Шипулину — это будет неожиданно, но вполне приемлемо. Если Фуркада обыграет Максим Цветков, Антон Бабиков, Юлиан Эберхард или Доминик Виндиш — это станет сенсацией.

Однако если двукратный олимпийский чемпион хотя бы в одной из дисциплин уступит Александру Логинову — взорвется медиабомба. Еще до старта предолимпийского чемпионата мира можно предположить, что 25-летний россиянин станет одной из самых обсуждаемых фигур соревнований. И совершенно точно Логинов станет таковой в случае успешного выступления в Хохфильцене.

ГОЛЛИВУД ЛОГИНОВА

Пока жизнь Александра складывается по классическому голливудскому сценарию. В спорте у него все получалось легко и непринужденно: четыре золота на чемпионате мира среди юниоров, пять — на чемпионате Европы. Потрясающий дебют во взрослом биатлоне, где он уже в своей второй гонке на Кубке мира залез на пьедестал. И вдруг — допинговый скандал….

Но что не делается — к лучшему. И даже в той ситуации можно найти плюсы. Вот, скажем, мало кому интересен киносюжет, в котором у человека все идет гладко и без сбоев. Нужна проблема, конфликт. Главный герой должен упасть на дно, и когда в это уже сложно поверить — вопреки всему, — начать выбираться оттуда. По ходу пройти через море критики, слышать разговоры за спиной, получить от кого-то ушат грязи за шиворот, увидеть спины тех, кому доверял, но, в конце концов, взобраться на самую вершину. Это избитый, но проверенный десятилетиями сценарий. Люди обожают такие фильмы. А уж когда подобное случается в жизни….

Никогда бы Россия так не болела за пловчиху Юлию Ефимову, если бы не история с мельдонием, свист трибун на Олимпийских играх и оскорбительные высказывания соперниц. Не радовались бы мы все за Александра Легкова столь сильно в Сочи-2014, если бы не четвертые места и сломанные палки, которые до этого сопровождали его на протяжении всей карьеры. Выиграй Виктор Ан 10 золотых олимпийских медалей в составе сборной Кореи — резонанса было бы в разы меньше, чем при нынешних шести, но с тяжелейшей травмой, которая едва не поставила крест на карьере, и последующей сменой гражданства.

Вот и Александр Логинов, подбитый на взлете своей карьеры, имеет куда больше шансов стать любимцем публики, чем любой из спортсменов с положительным бэкграундом. Насколько это справедливо — другой вопрос. История с ЭПО, безусловно, его ошибка. Он знал, на что шел, или, по крайней мере, видел, куда его ведут. И это останется с ним на всю жизнь. Но россиянин отбыл наказание согласно тем правилам, которые были установлены. Тренировался два года без сильных спарринг-партнеров, не имел соревновательной практики. Теперь вынужден выслушивать обидные комментарии от Фуркада и других спортсменов. Предстоящий чемпионат мира станет для Логинова серьезным испытанием для психики.

А ведь на Александра накатывается и другая волна. Со стороны России. Велик соблазн поверить в скорый хэппи-энд истории и потирать руки в ожидании медали от 25-летнего атлета. Некоторые болельщики ждут от него именно такого выступления. Вот только жизнь — далеко не всегда Голливуд. И если посмотреть на ситуацию беспристрастно, мы вспомним, что для 25-летнего спортсмена чемпионат мира в Хохфильцене будет дебютным, что с сильнейшими биатлонистами он не соревновался более двух лет, а обольщаться победами на чемпионате Европы — дело сомнительное. Вот и думайте, какой результат можно будет считать успешным для Александра.

НОВЫЙ ШАНС ДЛЯ ШИПУЛИНА

Концентрация внимания на Логинове может отвести удар от других наших спортсменов. И помочь, в частности, Антону Шипулину. 29-летний россиянин на протяжении последних сезонов явный лидер сборной России, из-за чего на него перед каждым чемпионатом мира ложилась повышенная ответственность. Сказывалось это на Шипулине не очень хорошо. Сейчас же разговоров о том, что Антон должен выигрывать золотую медаль, заметно меньше, чем в прошлые годы. Может быть, это ему и поможет реализовать свое заветное желание.

Кстати, нельзя исключать, что нынешний турнир — последняя возможность Шипулина стать чемпионом мира. В следующем году пройдут Олимпийские игры, и нельзя быть на 100 процентов уверенным, что Антон после них продолжит выступать. Тем более сам спортсмен не раз подчеркивал, что долгая спортивная карьера не входит в его планы. При этом Шипулин золотую медаль чемпионата мира за годы стабильных выступлений на высоком уровне заслужил совершенно точно.

Тут самое время напомнить, что российские мужчины последний раз побеждали на чемпионатах мира еще в 2008-м, когда равных не было Максиму Чудову в спринте и нашей эстафетной четверке. Будет справедливо, если затянувшуюся серию прервет именно Шипулин. Причем боеспособен Антон абсолютно во всех дисциплинах: в этом сезоне он был в тройке Кубка мира в спринте, преследовании, масс-старте, а единственную победу одержал в… нелюбимой индивидуальной гонке.

ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ СЛЕПЦОВОЙ, МАЛЫШКО И ВОЛКОВА?

Вообще нынешний состав сборной России — крайне любопытен. И оттого наблюдать за нашей сборной будет еще интереснее. Чего стоит одна только Светлана Слепцова, которая последний раз на серьезном официальном старте бежала пять лет назад. Скорее всего, чемпионат мира в Хохфильцене станет для нее последним в карьере. Как и для двух других олимпийских чемпионов в эстафете — Алексея Волкова и Дмитрия Малышко.

У Ирины Старых история схожа с логиновской. Шума вокруг нее сейчас не так много только по причине того, что никто из элиты женского биатлона не делал в адрес россиянки язвительных заявлений. Однако это, наверное, лишь дело времени. Просто пока никто не задал соответствующего вопроса условной Габриэле Коукаловой. При этом Ирина вполне может стать джокером женской российской сборной. Ногами она уже сейчас одна из лучших в команде, и если ей удастся совладать с нервами, может получиться что-то интересное.

Евгений Гараничев перед началом сезона представлялся вторым спортсменом в сборной после Шипулина, но болезнь сильно подкосила тюменца — и теперь ему нужно отстаивать свое место под солнцем. Сдюжит ли? Скоро узнаем. После победы в спринте в Нове-Место совсем другими глазами смотрят на Татьяну Акимову. Большие ожидания от Антона Бабикова и Максима Цветкова. Уже сейчас очевидно, что за место в мужскую эстафетную четверку будет настоящая битва. Да и по женской далеко не все ясно.

В общем, впереди настоящий биатлонный праздник. И наверняка он получится для России куда более позитивным, чем пресный прошлогодний чемпионат мира. В Холмеколлене-2016 Россия была откровенно чужой. Будем надеяться, в Хохфильцена-2017 наша команда будет полноценным участником спортивного торжества, а в какие-то дни — и вовсе главным действующим лицом. По крайней мере, до старта турнира никто не может отнять у нас права верить в это.

УСЛУГИНА ДОЗАЯВЛЕНА В СБОРНУЮ РОССИИ

Ирина Услугина заполнила единственную вакансию в заявке нашей женской команды и будет ждать вызова в Хохфильцен, тренируясь в Риднау. «Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, — находятся сейчас на сборе в Риднау, -заявил тренер сборной России Александр Касперович. — Такова наша тактика. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках».

Состав сборной России на чемпионат мира в результате выглядит так:

Мужчины. Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин;

Женщины Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Ирина Услугина.

На первую гонку турнира — смешанную эстафету — предварительно были заявлены Подчуфарова, Акимова, Логинов и Шипулин. (biathlonrus.com).

ЧЕМПИОНАТ МИРА В ЦИФРАХ

11 гонок

37 сборных

326 участников (171 — мужчины, 155 — женщины)

150 тысяч болельщиков на трибунах.