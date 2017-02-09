Мазе: До прихода в сборную Норвегии я считал Свендсена высокомерным

«Эмиль удивил меня больше всех. Моё впечатление о нём до того, как я пришёл в команду, было неверным. У меня сложилось впечатление, что его ничто не волнует. Иногда после победы или подиума я мог подойти к нему и поздравить. А он мог просто обронить “спасибо”, как будто не хотел со мной разговаривать. Это было неожиданно, и часто я был этим расстроен. Я считал его высокомерным. Но когда я стал частью команды, был поражён тем, какой он джентльмен. Эмиль больше застенчив, чем высокомерен. В начале он очень помог мне, чтобы я чувствовал себя более комфортно и был вовлечён в дискуссии. У него всегда найдётся для мня доброе слово. До прихода в команду мне было любопытно, будут ли у нас с Эмилем хорошие отношения. Но всё получилось естественно и натурально. Здорово, что он всегда рядом», — приводит слова Мазе TV2.