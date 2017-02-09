Эрик Лессер: У меня Логинов уже не вызовет уважения
Немец Эрик Лессер подчеркнул, что в его глазах российский биатлонист Александр Логинов потерял уважение. Россиянин выступит на чемпионате мира в Хохфильцене, отбыв дисквалификацию за применение допинга.
— Пока правила это позволяют, мы ничего не можем сказать против, — цитирует sport.de Лессера. — Логинов может выступить на чемпионате мира в соответствии с правилами. И его сразу поставили на смешанную эстафету. В России вы можете отсидеть дисквалификацию и вернуться, но у меня такой спортсмен уже не вызовет уважения.
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