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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28710148/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 0:08 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Эрик Лессер: У меня Логинов уже не вызовет уважения

Немец Эрик Лессер подчеркнул, что в его глазах российский биатлонист Александр Логинов потерял уважение. Россиянин выступит на чемпионате мира в Хохфильцене, отбыв дисквалификацию за применение допинга.

— Пока правила это позволяют, мы ничего не можем сказать против, — цитирует sport.de Лессера. — Логинов может выступить на чемпионате мира в соответствии с правилами. И его сразу поставили на смешанную эстафету. В России вы можете отсидеть дисквалификацию и вернуться, но у меня такой спортсмен уже не вызовет уважения.
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