Эрик Лессер: У меня Логинов уже не вызовет уважения

— Пока правила это позволяют, мы ничего не можем сказать против, — цитирует sport.de Лессера. — Логинов может выступить на чемпионате мира в соответствии с правилами. И его сразу поставили на смешанную эстафету. В России вы можете отсидеть дисквалификацию и вернуться, но у меня такой спортсмен уже не вызовет уважения.