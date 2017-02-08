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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 23:39 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Хальвард Ханевольд: Биатлона вообще могло не быть на Играх-2018, если бы IBU поддержал Тюмень

Трехкратный олимпийский чемпион Хальвард Ханевольд считает разумным предложение конгресса IBU в адрес СБР отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени. По его словам, в противном случае ВАДА могло бы поставить под сомнение соответствие IBU своему кодексу.

— Это уникальное решение, но оно разумно, — цитирует NRK Ханевольда, работающего экспертом на телевидении. — Последствия могли быть такими, что вообще все биатлонисты рисковали бы лишиться шанса выступить на Олимпиаде-2018. Это случилось бы, поддержи IBU проведение ЧМ-2021 в Тюмени.
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