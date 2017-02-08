Хальвард Ханевольд: Биатлона вообще могло не быть на Играх-2018, если бы IBU поддержал Тюмень

— Это уникальное решение, но оно разумно, — цитирует NRK Ханевольда, работающего экспертом на телевидении. — Последствия могли быть такими, что вообще все биатлонисты рисковали бы лишиться шанса выступить на Олимпиаде-2018. Это случилось бы, поддержи IBU проведение ЧМ-2021 в Тюмени.