Бабиков выступил знаменосцем сборной России на церемонии открытия ЧМ по биатлону

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На церемонии открытия турнира прошел парад национальных сборных. Российский флаг нес в руках Бабиков. Он был знаменосцем российской сборной и на прошлогоднем чемпионате мира, который состоялся в норвежском Хольменколлене.

В нынешнем сезоне Бабиков становился победителем гонки преследования на этапе Куба мира в шведском Эстерсунде.

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля.