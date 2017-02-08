Владимир Якушев: Тюмень не будет отказываться от чемпионата мира

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— Тюмени было предложено до 24 февраля подумать над тем, чтобы добровольно отказаться от чемпионата мира-2021. Будете ли раздумывать над этим хотя бы день?

— Ни в коем случае. На отказ мы не пойдем. И так отдали Кубок мира-2017. Добровольно. Чемпионат мира — это уже перебор. За него будем бороться. Мы просто отстаиваем свои позиции. И, как мне кажется, делаем это достаточно грамотно. Вот так вот просто взять и забрать чемпионат мира — мы не позволим. У нас четкая позиция по этому вопросу. Наш тюменский стадион любят спортсмены со всего мира. Как можно их и болельщиков лишать праздника? Другое дело, что есть вещи непреодолимой силы. Как, например, давление ВАДА на IBU. Где-то они обоснованны, но где-то есть перегибы. И на сегодня есть формальные основания, исходя из которых IBU не выполняет требований ВАДА.

— Это какие?

— На территории нашей страны в настоящее время приостановлена деятельность РУСАДА — отделения ВАДА в России. Вот только в ноябре РУСАДА должно быть восстановлено — и тогда вопрос отпадет сам собой.

— Это правда, что вы считаете процедуру нарушенной?

— Естественно. Смотрите: решение по выбору чемпионата мира принимается конгрессом — высшим органом IBU. А нынешнее решение о том, чтобы аннулировать нашу заявку и провести новые выборы, принял исполком. Но нижестоящий орган не может отменить решения вышестоящего! С подобной инициативой может выступить только конгресс, который — это важно — собран в соответствии с требованиями устава IBU. Он пройдет в 2018 году. Можно созвать и внеочередной конгресс. Но легитимный. А то к нынешнему по этой части большие вопросы — нарушены все сроки, и никто этого не скрывает. Сделай IBU все вовремя и внеси в повестку вопрос о снятии с Тюмени права проведения чемпионата мира-2021 — никаких проблем с процедурой не было бы.

— А какие были сегодня?

— Им пришлось проводить голосование. Против чемпионата мира в Тюмени должны были проголосовать более 50 процентов. Такого, конечно же, случиться не могло. И не случилось.

— Я правильно понимаю, что IBU относится к происходящему с пониманием, а вот ВАДА оказывает давление? Даже с Международным союзом биатлонистов ведутся ожесточенные споры.

— ВАДА действительно сильно давит на IBU, чтобы те приняли жесткое решение в кратчайшие сроки. Из-за временного отсутствия РУСАДА найдена наша слабая сторона — и в нее вцепились, как клещи.

— А у ВАДА есть какие-то серьезные рычаги влияния на IBU?

— Конечно. IBU может просто остаться без Олимпийских игр.

— Как это?

— Согласно всеми принятым правилам все вопросы по части допинга сегодня контролирует ВАДА. Соответственно они могут признать, что IBU не соответствует их кодексу. Это повлечет за собой серьезные проблемы. Ситуация действительно непростая. Другое дело, что на рычаг можно надавить как аккуратно, так и в полную силу.

— С ВАДА хоть какой-то контакт у вас есть?

— Это не уровень региона. С ними работать может Союз биатлонистов России. Да и то в очень ограниченном режиме.

— В первой же гонке чемпионата мира выйдет Александр Логинов — представитель Тюмени. Вокруг него сейчас много шума. Переживаете из-за этого?

— У нас уже есть соответствующий опыт. Юля Ефимова, которая тоже представляет Тюмень, на Олимпиаде в Рио пережила много непростых моментов. Конечно, очень непросто смириться, когда тебя принимают, мягко говоря, недружелюбно. И Александру придется тяжело в эмоциональном плане.

Но на то он и спортсмен, чтобы демонстрировать свой характер в трудный момент. Все в его руках. Лично я уверен, что и он, и Ирина Старых справятся с этой непростой ситуацией.

Владимир ИВАНОВ

из Хохфильцена.