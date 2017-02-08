Мартен Фуркад: Я не буду стремиться улучшить результаты прошлогоднего чемпионата мира

— Я не ставлю перед собой цель непременно выступить лучше, чем в прошлом году, — приводит L’Equipe слова Фуркада. — Для начала я просто хочу выиграть золото, а затем уже думать о большем. Сразу вспоминается мой первый юниорский чемпионат мира — я хотел стать настоящим королем и выиграть пять золотых медалей, однако в итоге я вообще остался без наград. Я не буду стремиться во что бы то ни стало улучшить прошлогодние результаты. Тот чемпионат был исключительным во всех смыслах и такое повторяется не каждый год.