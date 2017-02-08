Александр Кравцов: Конгресс IBU — не более чем неофициальная встреча
Сразу по окончании экстренного конгресса IBU интервью «СЭ» дал президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.
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— Когда начали обсуждать судьбу чемпионата мира-2021 в Тюмени, я напомнил, что право провести этот чемпионат Россия получила в сентябре прошлого года, когда всем прекрасно было известно о том, что у нас в стране имеются определенные проблемы, связанные с РУСАДА. Теперь же, когда мы уже потратили значительные деньги, нам предлагают по собственной воле отказаться от проведения этих соревнований. Попросил я в связи с этим об одном: чтобы решение исполкома IBU было доведено до нас в официальном порядке, — начал Кравцов.
— Насколько серьезна рекомендация IBU?
— Любой вопрос, вынесенный на конгресс, следует рассматривать со всей серьезностью. У нас остается право столь же серьезно изучить все документы, связанные с легитимностью данного конгресса, с его процедурной составляющей. Проще выражаясь, конгресс, который прошел в Хохфильцене, — нелигитимен, это подчеркнули юристы IBU. То есть это — не более чем неофициальная встреча людей, объединенных общими интересами и пекущихся о будущем своего вида спорта.
— Чем завершилось обсуждение написанной спортсменами петиции?
— Конгресс принял ее во внимание и передаст эту петицию в полном объеме рабочей группе — с тем, чтобы на момент принятия решения по этому вопросу исполкомом были проработаны абсолютно все вопросы, способные повлечь в дальнейшем появление всевозможных имущественных исков.
— Выглядит как посыл биатлонистам: вас услышали, а теперь идите и бегайте.
— Я вообще считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
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— Нет. Я бы сказал, что очень деликатно отнеслись к ситуации, связанной с докладом Макларена. По двум спортсменкам принимать решение будет МОК, поскольку их случаи не находятся в юрисдикции ни IBU, ни СБР. По оставшимся пятерым мы в установленные сроки предоставили Международной федерации абсолютно исчерпывающую информацию и было сказано, что объем этой информации настолько велик, что изучить ее к началу конгресса не было физической возможности.
— Судя по реакции представителей Тюмени, они не настроены соглашаться с рекомендациями IBU.
— Это их право. Как я уже сказал, Тюмень потратила большие суммы на то, чтобы начать подготовку к чемпионату. И Владимир Якушев как губернатор должен за эти деньги отчитаться перед своими избирателями. Мы не случайно ввели Якушева в состав делегации на конгрессе с правом голоса, он очень хорошо выступил.
— СБР
— Я сразу после этого инцидента написал письмо президенту IBU Андерсу Бессебергу с просьбой обратить внимание на то, что комиссия по этике обязана обращать внимание на подобные вещи и реагировать на них. С моей точки зрения совершенно недопустимо безосновательно обвинять таких же спортсменов, как ты сам, причем делать это в социальных сетях. У меня есть основание полагать, что меня услышали.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Хохфильцена.
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