Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл?

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За день до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцене IBU, наконец, сумел дать конкретный ответ на предложения антидопинговых активистов, возвысивших свой голос после публикации доклада Макларена и открытия дисциплинарных дел в отношении большой группы российских спортсменов. Петиция, собравшая 154 подписи биатлонистов и тренеров, была принята еще в начале января, но Международный союз биатлонистов почти месяц уклонялся от ее рассмотрения. Но вот час пробил.

Напомним, на суд делегатам Конгресса предлагались три предложения:

— увеличить срок дисквалификации за первое нарушение антидопинговых правил до восьми лет;.

— наказывать спортсменов и национальные федерации, которые они представляют, штрафом до 1 миллиона евро за каждое нарушение антидопинговых правил;.

— сокращать стартовые квоты на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских игр у федераций за нарушение их спортсменами антидопинговых правил.

Самым фундаментальным из этих пунктов, конечно, было первое предложение. Во всяком случае, Мартен Фуркад, критикуя в соцсетях россиянина Александра Логинова, наверняка имел в виду, что когда правила изменятся, такие как Логинов ему на стартовом поле больше не встретятся.

Напомним, когда Логинов сдал положительную пробу на ЭПО, действовавший на тот момент Кодекс ВАДА предполагал дисквалификацию на два года. Именно такой срок Логинов и получил, что позволило ему вернуться и выступать в этом сезоне. Новая версия Кодекса ВАДА, действующая сейчас, предполагает наказание за первое нарушение антидопинговых правил уже до четырех лет. Вернуться после такого срока в большой спорт уже сложнее, хотя теоретически возможно. Если бы предложение спортсменов во главе с Фуркадом увеличить срок до восьми лет прошло, это фактически означало бы пожизненную дисквалификацию. Во всяком случае, примеров успешного возвращения спустя восемь лет без соревнований история мирового спорта пока не знает.

IBU повел себя в этой ситуации политически грамотно. Федерация запросила у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) официального комментария по этому поводу и получила исчерпывающий ответ: «IBU не имеет права вносить поправки в собственные антидопинговые правила, которые будут предполагать увеличение срока санкций по сравнению с теми, что записаны в Кодексе ВАДА». После этого вопрос о восьмилетней дисквалификации был снят с голосования. А спортсмены тут могут пенять разве что на собственное незнание правил ВАДА, но никак не на бездействие федерации.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ФЕДЕРАЦИЯ УЙДЕТ В «МИНУС»?

Зато в двух остальных пунктах Фуркад и компания, похоже, победили. IBU теперь создаст рабочую группу, которая до начала следующего сезона внесет предложения по увеличению штрафов и сокращению стартовых квот для федераций, чьи спортсмены нарушают антидопинговые правила. Необязательно, что сумма штрафа составит именно один миллион евро — это красивая цифра, но для большинства национальных федераций в биатлоне сумма совершенно неподъемная. Но факт в том, что отныне каждый допинговый случай будет стоить федерации очень дорого в прямом смысле слова.

Новой рабочей группе предстоит решить множество вопросов. Например, в целях сокращения квот, будут считаться только допинговые дела на уровне национальной сборной, или среди вообще всех биатлонистов страны? Не получится ли тогда так, что какая-нибудь страна вообще уйдет в «минус»? Или, например, со штрафами: справедливо было бы, если бы их платил за себя каждый спортсмен в отдельности. Но как можно определить сумму, которая будет одновременно чувствительна, но посильна и юниору, и спортсмену уровня Кубка мира? А если штрафы будут платить исключительно национальные федерации, опять же, что для бюджета условной Хорватии разорение, то для условной России — мелкая неприятность.

ТЮМЕНСКИЕ СТРАДАНИЕ

История с проведением чемпионата мира в Тюмени в 2021 году напоминает анекдот. IBU в среду предложил Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно до 24 февраля вернуть право проведения этого турнира. В противном случае международная федерация заберет его самостоятельно. Такая вот «добрая воля» под дулом пистолета получается. Зачем нужно было затягивать эту историю непонятно, ведь IBU имеет полное право просто забрать у Тюмени этот чемпионат мира?

Пойдет ли президент СБР Александр Кравцов навстречу, не столь важно. В конце концов, он уже и так проявил свои дипломатические качества, добровольно вернув IBU право проведения этапа Кубка мира в той же Тюмени. Похоже, теперь город останется и без чемпионата мира. Ситуация, конечно, неприятная, но в свете остальных проблем российского спорта — далеко не фатальная.

Наталья МАРЬЯНЧИК.