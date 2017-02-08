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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 21:06 | Биатлон | ТАСС

Минспорт после 19 февраля обсудит с СБР дальнейшие действия по решению IBU насчет ЧМ-2021

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Министерство спорта РФ совместно с Союзом биатлонистов России (СБР) обсудит дальнейшие действия по решению Международного союза биатлонистов (IBU) после чемпионата мира в Хохфильцене. Об этом ТАСС сообщила глава министерства спорта Павел Колобков.

Минспорт после 19 февраля обсудит с СБР дальнейшие действия по решению IBU насчет ЧМ-2021 - Фото Увеличить
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В среду было принято решение, что исполком IBU обратится к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. В противном случае исполком может отнять это право в одностороннем порядке.

«Это решение будет изучено. Оно требует юридической оценки. Будем совместно с федерацией обсуждать это после чемпионата мира», — сказал Колобков.

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене завершится 19 февраля.
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