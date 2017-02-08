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8 февраля 2017, 21:11 | Биатлон | ТАСС

IBU сократил до шести число подозреваемых в допинге российских биатлонистов

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Подозреваемыми в нарушении антидопинговых правил на основе данных независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном остаются шесть российских биатлонистов. Как сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU), расследование в отношении одного спортсмена приостановлено, поскольку он уже был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

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21 января состоялось экстренное заседание исполкома IBU, на котором прошло обсуждение доклада Макларена. По итогам заседания было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи расследование продолжилось.

«Стало известно, что один из подозреваемых уже был дисквалифицирован РУСАДА. Расследование продолжается в отношении шести спортсменов», — сообщили в IBU.
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