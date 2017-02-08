Тюмень вновь будет претендовать на ЧМ-2021 по биатлону, если лишится права его проведения

«Если мы сейчас лишимся права проведения чемпионата, то у нас есть все основания выставлять свою кандидатуру на конгрессе 2018 года. Там будут выбираться столицы чемпионатов мира 2021 и 2022 годов. Мы уже прошли этот путь и знаем, как это, поэтому не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы завоевать это право. Но 2021 год является предпочтительным», — сказал Якушев.