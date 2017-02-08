Тюмень вновь будет претендовать на ЧМ-2021 по биатлону, если лишится права его проведения
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тюмень вновь подаст заявку на проведение чемпионата мира по биатлону, если лишится права на его проведение, но для этого нужно добиться восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.
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«Если мы сейчас лишимся права проведения чемпионата, то у нас есть все основания выставлять свою кандидатуру на конгрессе 2018 года. Там будут выбираться столицы чемпионатов мира 2021 и 2022 годов. Мы уже прошли этот путь и знаем, как это, поэтому не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы завоевать это право. Но 2021 год является предпочтительным», — сказал Якушев.
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