Рабочая группа IBU рассмотрит вопрос ужесточения наказания за допинг до сезона-2017/18

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Внеочередной конгресс IBU прошел в среду в австрийском Хохфильцене. Его проведение инициировали биатлонисты, которые выступили с требованием ужесточить антидопинговые правила и увеличить срок дисквалификации спортсменов, пойманных на допинге.

В релизе подчеркивается, что конгресс отверг предложение об увеличении отстранения до восьми лет в связи с тем, что это противоречит кодексу Всемирного антидопингового агентства. А другие два предложения — об увеличении штрафа до 1 млн евро и сокращении числа квот на международные турниры — будут рассмотрены созданной рабочей группой. Предполагается, что предложения об изменении правил будут внесены до начала сезона-2017/18.

Что касается чемпионата мира 2021 года, то конгресс отказался вносить вопрос о лишении Тюмени права на его проведение в повестку дня. «Конгресс проголосовал против добавления в повестку дня вопроса о лишении Тюмени турнира, таким образом, исполком IBU взял на себя ответственность обсудить этот вопрос с Союзом биатлонистов России до 24 февраля», — говорится в релизе.