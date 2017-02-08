Биатлонисты Логинов и Старых выступят на ЧМ без юридических ограничений
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых смогут выступить на чемпионате мира без каких- либо юридических ограничений, никаких санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) не последовало. Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.
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«Они будут участвовать в чемпионате мира, — сказал он. — Юридических ограничений на участие этих спортсменов в чемпионате мира нет».
Участие Логинова и Старых в международных соревнованиях по ходу нынешнего сезона, который стал первым для спортсменов после возвращения в спорт, сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов.
Внеочередной конгресс IBU прошел в среду по инициативе биатлонистов, которые призвали организацию ужесточить борьбу с допингом. В итоге было полностью отвергнуто предложение об увеличении сроков дисквалификации спортсменов до восьми лет (по правилам Всемирного антидопингового агентства — до четырех лет). Вместе с тем требования об увеличении штрафов федерациям, чьи спортсмены уличены в нарушении антидопинговых правил, а также возможное сокращение квот таких федераций будет рассмотрено специально созданной рабочей группой.
Чемпионат мира в Хохфильцене стартует в четверг.
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