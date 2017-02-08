Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28708586/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 20:11 | Биатлон | ТАСС

Биатлонисты Логинов и Старых выступят на ЧМ без юридических ограничений

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых смогут выступить на чемпионате мира без каких- либо юридических ограничений, никаких санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) не последовало. Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.

Биатлонисты Логинов и Старых выступят на ЧМ без юридических ограничений - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Они будут участвовать в чемпионате мира, — сказал он. — Юридических ограничений на участие этих спортсменов в чемпионате мира нет».

Участие Логинова и Старых в международных соревнованиях по ходу нынешнего сезона, который стал первым для спортсменов после возвращения в спорт, сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов.

Внеочередной конгресс IBU прошел в среду по инициативе биатлонистов, которые призвали организацию ужесточить борьбу с допингом. В итоге было полностью отвергнуто предложение об увеличении сроков дисквалификации спортсменов до восьми лет (по правилам Всемирного антидопингового агентства — до четырех лет). Вместе с тем требования об увеличении штрафов федерациям, чьи спортсмены уличены в нарушении антидопинговых правил, а также возможное сокращение квот таких федераций будет рассмотрено специально созданной рабочей группой.

Чемпионат мира в Хохфильцене стартует в четверг.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Тюмень вновь будет претендовать на ЧМ-2021 по биатлону, если лишится права его проведения

Тюмень вновь будет претендовать на ЧМ-2021 по биатлону, если лишится права его проведения

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тюмень вновь подаст заявку на проведение чемпионата мира по биатлону, если лишится права на его проведение, но для этого нужно добиться восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в суд

Ротенберг: НХЛ может заблокировать решение "Вашингтона" отпустить Овечкина на ОИ-2018

Меньков и Федоров подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам