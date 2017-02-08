Против ужесточения наказаний за допинг выступила только Украина
Федерация биатлона Украины единственной выступила против ужесточения наказаний за допинг на внеочередном конгрессе IBU, сообщает tv2.no.
Ранее 154 спортсмена из 22 стран написали открытое письмо IBU, в котором потребовали увеличить срок дисквалификации за допинговые нарушения до 8 лет, а также ввести штрафы и уменьшение квот на крупные турниры для федераций, чьи спортсмены нарушали правила.
По словам украинских представителей, данная позиция обусловлена тем, что федерация финансируется государством, а в случае штрафов есть риск потерять спонсорство.
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