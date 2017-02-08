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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28708573/
8 февраля 2017, 20:11 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Против ужесточения наказаний за допинг выступила только Украина

Федерация биатлона Украины единственной выступила против ужесточения наказаний за допинг на внеочередном конгрессе IBU, сообщает tv2.no.

Ранее 154 спортсмена из 22 стран написали открытое письмо IBU, в котором потребовали увеличить срок дисквалификации за допинговые нарушения до 8 лет, а также ввести штрафы и уменьшение квот на крупные турниры для федераций, чьи спортсмены нарушали правила.

По словам украинских представителей, данная позиция обусловлена тем, что федерация финансируется государством, а в случае штрафов есть риск потерять спонсорство.
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Новости Биатлона

Рабочая группа IBU рассмотрит вопрос ужесточения наказания за допинг до сезона-2017/18

Рабочая группа IBU рассмотрит вопрос ужесточения наказания за допинг до сезона-2017/18

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) поручил исполкому организации создать рабочую группу, которая должна будет рассмотреть вопрос ужесточения наказания за нарушение антидопинговых правил до начала сезона-2017/18. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
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