Против ужесточения наказаний за допинг выступила только Украина

Ранее 154 спортсмена из 22 стран написали открытое письмо IBU, в котором потребовали увеличить срок дисквалификации за допинговые нарушения до 8 лет, а также ввести штрафы и уменьшение квот на крупные турниры для федераций, чьи спортсмены нарушали правила.

По словам украинских представителей, данная позиция обусловлена тем, что федерация финансируется государством, а в случае штрафов есть риск потерять спонсорство.