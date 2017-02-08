ЧМ-2017 по биатлону: турнир без задач, но с надеждами

Чемпионат мира по биатлону проходит каждый год, кроме четных не високосных, когда проходят Олимпийские игры. Соответственно, в каждом 4-летнем олимпийском цикле проходят три ЧМ. И нынешний турнир — особенный. Мировое первенство 2017 года является последним перед Играми-2018, которые пройдут в Пхенчхане (Южная Корея).

Такой порядок утвердился со времен Игр в Сочи-2014, следующий ЧМ пройдет в 2019-м году в шведском Эстерсунде. А в 2006 и 2010 годах ЧМ состоял из одной гонки — смешанной эстафеты, которая не входила в программу Олимпиады. До этого, в годы проведения ОИ также проходили «укороченные» ЧМ, состоящие из гонок, которые не входили в олимпийскую программу. Так, например, в 1984-м году во французском Шамони состоялся первый в истории чемпионат мира среди женщин. Женские соревнования не вошли в программу Олимпиады того года в югославском Сараеве.

Удивительно, но и на мировых первенствах проходят не все гонки, существующие в этом виде спорта. Так, на нынешнем мировом первенстве будет разыграно 11 медалей, в разных дисциплинах кроме супермикста (одиночной смешанной эстафеты — 2 участника в каждой команде). Эта, самая молодая дисциплина в биатлоне, дебютирует на мировых первенствах только через 2 года в Эстерсунде.

Для украинских болельщиков биатлон — приоритетный зимний вид спорта и, практически единственный, где мы можем реально рассчитывать на медаль. Команда завоевывала отдельные награды крупнейших соревнований еще в 90-е (чего стоит только бронза Валентины Цербе в спринте Олимпиады-1994), в конце 1990-х — начале 2000-х был звездный час Елены Зубриловой, а уже сейчас пришло время новых героев, олимпийских чемпионок Сочи-2014 честер Вали и Виты Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной. Не отстает и подрастающее поколение, периодически блистая в индивидуальных гонках и стремительно завоевывая места в составе эстафетной команды. Соответствует высокому уровню и мужская команда, чей лидер Сергей Семенов по итогам Кубка мира сезона 2014/2015 завоевал Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках.

Начиная с 2011 года, на пяти последних чемпионатах мира подряд, сборная Украины неизменно завоевывала награды. А настоящий триумф команду ждал за год до предыдущей Олимпиады в Сочи. На турнире в чешском Нове-Место в 2013-м украинские спортсмены завоевали 5 наград -золото, серебро и 3 бронзы и заняли 3-е место в общекомандном зачете. Украинцы уступили только командам Норвегии и Франции, опередив таким биатлонные супер-державы как Германия, Россия и Беларусь. Спустя год в Сочи была триумфальная женская эстафета, на ЧМ-2015 в Контиолахти две награды Вали Семеренко (золото в масс-старте и бронза в спринте) и, наконец, на следующем ЧМ-2016 — одна бронза Сергея Семенова в спринте.

Результаты идут по ниспадающей, но кто говорил, что будет легко… Невозможно постоянно держаться в лидерах. Даже у биатлонных сверхдержав, вроде Германии или Норвегии, также периодически случаются спады. И на нынешний ЧМ в Хохфильцен мы, по словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, едем «без конкретных задач».

В предолимпийском сезоне 2016/17 уже состоялись шесть этапов Кубка мира. Его «младший брат» Кубок IBU, равно как и чемпионат Европы брать в расчет перед чемпионатом мира не стоит. Сильнейшие биатлонисты мира (за редким исключением) попросту игнорируют это соревнование. И пока картина вырисовывается довольно печальная — у нашей команды две бронзовые медали и 10-е место в общекомандном зачете, которое мы делим с Беларусью. Из сборных, которые вообще завоевывали награды в текущем КМ (три этапа состоится еще после ЧМ) украинцы опережают только США, на счету которых 1 бронзовая награда. И еще девять команд — впереди. Две награды завоевали эстафетная команда у женщин и Сергей Семенов в своей коронной индивидуальной гонке. 11 декабря в Поклюке (Словения) Ирина Варвинец, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина отстали на 37,7 секунды от команды Германии и на 27,6 секунды — от Франции. А 20 января в итальянской Антерсельве в мужской индивидуальной гонке на 20 км. Сергей Семенов на 56,8 секунды отстал от Антона Шипулина из России и на 15,8 секунды — от безусловного лидера мирового биатлона на сегодняшний день француза Мартена Фуркада.

Все… больше наград у нас нет. В личных гонках ситуация и вовсе печальная. Попадания в Топ-10 если и случаются, то крайне редко. В эстафетах ситуация получше. Женская команда дважды была четвертой и один раз — третьей, мужская четверка — все три гонки нынешнего сезона завершила на обиднейшем 4-м месте. В единственной смешанной эстафете нынешнего сезона, еще на 1-м этапе в шведском Эстерсунде 27 ноября (эта гонка открывала сезон КМ 2016/17) Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный заняли 10-е место с почти 3-минутным отставанием от победителей (+2:52.2). При этом, более-менее достойно в этой компании держался только Прима, показавший среди всех соперников по этапу 5-й результат. Это позволило команде подняться с 13-го места на старте этапа на 11-е. Остальные же, по своим личным результатам не дотягивали и до 10-ки сильнейших среди соперников по этапу.

Для женской сборной Украины этот сезон складывается крайне неоднозначно. Успешным его назвать точно нельзя. И если в Хохфильцене наша команда останется без медалей, вполне можно будет говорить если не о провале, то о полновесной неудаче.

Так, Юлия Джима этом сезоне «разбежалась» по-настоящему и вошла в когорту самых быстроходных биатлонисток мира. Вот только с увеличением скорости куда-то ушла надежность стрельбы. По этому показателю Джима сделала большой шаг назад, никакой стабильности нет. Если лидер команды сможет найти баланс между скоростью и стрельбой, она сможет претендовать на медали в каждой личной гонке. Но пока что отыскать этот баланс удалось только на второразрядном чемпионате Европы, где Джима стала первой в спринте. В гонках с участием лидеров мирового биатлона успехи обходят нашу олимпийскую чемпионку стороной.

Елена Пидгрушная была лидером команды в прошлом сезоне, но в сезоне нынешнем ее форма оставляет желать лучшего. Из-за проблем со здоровьем она снизила скоростные показатели. Если раньше ее главным козырем был стремительный последний круг, благодаря которому спортсменка завоевала не одну медаль, то сейчас сил на заключительный отрезок дистанции, как правило, не хватает. Кроме того, раньше Пидгрушная была главным финишером эстафетной команды. Теперь же в ее финишных способностях есть большие сомнения.

Ирина Варвинец в этом сезоне совершенно утратила скорость, которая у нее и так была не слишком высока. Кроме того, этой спортсменкой у руководства сборной постоянные проблемы. Дело в том, что к сезону она готовилась не вместе с командой под руководством Уроша Велепеца, а отдельно — под попечительством своего личного наставника. Такая ситуация повторяется не в первый раз и на форме спортсменки это сказывается не лучшим образом. В этом же сезоне она выглядит хуже, чем в двух предыдущих. Например, если раньше Варвинец была чрезвычайно надежным и безальтернативным стартером в нашей эстафете, то теперь далеко не факт, что она вообще примет участие в эстафете.

Зато Анастасия Меркушина по сравнению с прошлым сезоном серьезно прибавила. Ее шансы выступить в эстафете очень высоки. В силу молодого возраста Меркушина нестабильна, что вполне объяснимо. Но в тех эстафетах, когда Анастасия выходила на старт, команду она не подводила.

Наконец, Валентина Семеренко вернулась в состав команды после длительного отдыха. Ее результаты в январе не впечатлили, но разве стоило ожидать чего-то другого? Те же Домрачева и Кузьмина после длительного простоя тоже вернулись на трассу недавно и пока что находятся очень далеко от своего прежнего уровня. Валентина способна помочь команде в эстафете, а вот в личных гонках претендовать на пьедестал она пока не готова.

Если же говорить о состоянии команды в целом, то оно вызывает много вопросов. Команда выглядит разбалансированной, чему поспособствовали болезни, которые случались практически у всех наших биатлонисток уже в ходе сезона. Была надежда, что на чемпионате мира сборной поможет Ольга Абрамова, у которой буквально на днях закончилась дисквалификация. Но тренерский штаб решил не бросать ее в бой сразу же и придержать до трех оставшихся этапов Кубка мира. Повторюсь, шансы на медали у нашей женской команды не слишком велики, а главный из них — эстафета..

И еще.. Просматривается явная тенденция. Год назад впервые за долгое время женская половина нашей команды осталась без медалей чемпионата мира. Это был первый мировой форум, на котором украинская команда выступала под руководством словенского специалиста Уроша Велепеца. Он же возглавляет команду и сегодня.

У мужчин медальные перспективы тоже не ахти какие, но ситуация в целом вполне оптимистична. С этого сезона мужская команда выступает под руководством словацкого специалиста Юрая Санитры, что привело к довольно существенному улучшению результатов. Достаточно сказать, что в трех эстафетных гонках наша сборная заняла четвертое место, что говорит о ее стабильности. Раньше ничего подобного не было. Да, раньше команда завоевывала медали в эстафете, но уже в следующей гонке команда могла выпасть из первой десятки.

Единственный медалист среди представителей сборной Украины в личных гонках нынешнего сезона Сергей Семенов показывает хороший уровень готовности и к ЧМ. И хотя взять медаль на главном старте года будет куда сложнее, чем на этапе КМ, Семенов достаточно опытен и к важным стартам всегда подводит себя хорошо. Разумеется, не мешало бы, чтоб и соперники-фавориты предоставили шанс украинцу отличиться. Тем более, что двукратный обладатель бронзовых медалей ЧМ, как правило, пользуется такими шансами сполна.

Дмитрий Пидручный потенциально не слабее Семенова, но медальными регалиями он не обладает. Уже не раз в самый ответственный момент Дмитрия подводили проблемы со спиной, и это достаточно серьезный повод для беспокойства. Хотя в своей лучшей форме Пидручный может претендовать на попадание в Топ-10 в любой гонке, кроме нелюбимой самой длинной и сложной индивидуальной гонки.

Стоит отметить, что с этого сезона у мужской сборной значительно сократилась дистанция между двумя лидерами и всеми остальными. Появилась даже конкуренция за место в эстафетной команде, чего раньше почти не было. Так, значительно прибавил в стабильности Артем Прима. Если раньше он считался самым ненадежным звеном в эстафетной четверке, то теперь ему доверяют стартовый этап. Неожиданно прибавил и Владимир Семаков. Он всегда считался надежным стрелком, а теперь еще и побежал заметно быстрее. У него уже было несколько попаданий в топ-20 на этапах Кубка мира, доверяют ему тренеры и место в эстафете.

Наконец, Александр Жирный после неплохого прошлого сезона существенно сбавил и, например, выглядел значительно слабее Виталия Кильчицкого. Но он включен в состав сборной Украины, а Кильчицкого в «ростере» почему-то нет. Впрочем, это вопрос к тренерскому штабу команды.

Еще один повод для беспокойства — довольно внушительный возраст нашей мужской команды. Всем ее участникам около 30 лет. Кто придет на смену после Олимпиады-2018 — совершенно непонятно. Надежной смены не видно, молодежь значительно уступает лидерам, что подтвердили результаты на том же чемпионате Европы.

Кирилл Стадниченко.