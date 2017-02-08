IBU отклонил предложение по увеличению сроков дисквалификации за допинг до 8 лет

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В среду в Австрии прошел внеочередной конгресс IBU, на котором обсуждалась возможность внесения изменений в антидопинговые правила организации. Ранее биатлонисты написали письмо в IBU с призывом к более строгой реакции после ряда допинговых скандалов. Конгресс IBU решил направить письмо во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с предложением внести корректировку в правила для их ужесточения. Сейчас максимальное наказание для спортсменов, впервые нарушивших антидопинговые правила, составляет четыре года.

Согласно полученным IBU от WADA рекомендациям «в целях соблюдения обязательных требований антидопингового кодекса WADA, IBU не может вносить такие изменения в свои антидопинговые правила, которые бы позволили ввести санкций, являющиеся более жесткими, чем те, которые предусмотрены кодексом WADA».