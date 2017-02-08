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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 19:48 | Биатлон | ТАСС

Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) должен компенсировать расходы Тюмени в случае отказа Союза биатлонистов России (СБР) от проведения в городе чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.

Ранее IBU на внеочередном конгрессе рекомендовал СБР отказаться от проведения мирового первенства до 24 февраля. Увеличить
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Ранее IBU на внеочередном конгрессе рекомендовал СБР отказаться от проведения мирового первенства до 24 февраля, в ином случае Тюмень будет автоматически лишена права проведения чемпионата мира.

«Это плачевная информация, — сказал Свищев. — Вместе с отказом необходимо, чтобы были компенсированы все финансовые затраты организаторам, а также моральный ущерб всем болельщикам биатлона. Чемпионат мира был получен в конкурсе, готовились к нему, построили стадион с расчетом на Кубок мира и чемпионат мира. Это огромные, колоссальные потери, которые несут город и область».

Решение провести внеочередной конгресс IBU принял на заседании исполнительного комитета в конце января в связи с требованием биатлонистов ужесточить борьбу с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось 154 спортсмена. В документе, который оказался в распоряжении ТАСС, отмечается, что биатлонисты настаивали на трех пунктах: увеличить до восьми лет срок дисквалификации спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, увеличить до 1 млн евро наказание для их федераций и сократить для провинившихся стран число сезонных квот на участие в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.
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Новости Биатлона

Тюмень вновь будет претендовать на ЧМ-2021 по биатлону, если лишится права его проведения

Тюмень вновь будет претендовать на ЧМ-2021 по биатлону, если лишится права его проведения

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тюмень вновь подаст заявку на проведение чемпионата мира по биатлону, если лишится права на его проведение, но для этого нужно добиться восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.
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