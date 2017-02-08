Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в суд
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) не намерен добровольно отказываться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени и рассматривает возможность оспорить в суде решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщил президент СБР Александр Кравцов.
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«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее
«Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», — подчеркнул он.
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