Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в суд

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«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», — сказал Кравцов.

«Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», — подчеркнул он.