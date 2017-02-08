Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28708300/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 20:02 | Биатлон | ТАСС

Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в суд

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) не намерен добровольно отказываться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени и рассматривает возможность оспорить в суде решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщил президент СБР Александр Кравцов.

Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021 возможно обращение в суд - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», — сказал Кравцов.

«Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», — подчеркнул он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Тюмень вновь будет претендовать на ЧМ-2021 по биатлону, если лишится права его проведения

Тюмень вновь будет претендовать на ЧМ-2021 по биатлону, если лишится права его проведения

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тюмень вновь подаст заявку на проведение чемпионата мира по биатлону, если лишится права на его проведение, но для этого нужно добиться восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в суд

Ротенберг: НХЛ может заблокировать решение "Вашингтона" отпустить Овечкина на ОИ-2018

Меньков и Федоров подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам