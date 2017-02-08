По кому ударят «инициативы Фуркада»
Внеочередной конгресс IBU не принес сенсаций и отнял массу нервной энергии у главного биатлонного активиста Мартена Фуркада.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Внеочередной конгресс IBU и большой биатлон разошлись в среду во времени и пространстве. На стадионе все шло согласно расписанию: утренняя тренировка женщин, затем — мужчин, и после полудня — официальная тренировка смешаных эстафет.
ДОЛЖЕН ЛИ ПИХЛЕР ОТВЕТИТЬ ЗА РОССИЮ
Из российской мужской сборной на стадионе были лишь Матвей Елисеев и тренерский
В восьми километрах от биатлонного стадиона — в
В
Но можно ведь задать немецкому тренеру, ныне представляющему Швецию, и встречный вопрос: если команда уличена в нарушениях, должен ли нести за это ответственность и быть отстраненным от профессиональной деятельности тренер, который этой командой руководил? Логично дать утвердительный ответ, если уж мы говорим о жестких мерах. И где тогда должен оказаться сам Пихлер?
САКЦИИ ПРОТИВ «ПАССАЖИРОВ»
В отношении повышения возможных денежных штрафов все тоже не так просто, поскольку любые финансовые санкции могут вообще перестать работать, если сумма изначально неподъемна. Что касалось возможного сокращения квот — единственного возможного реального наказания по отношению к российской команде, вряд ли стоило всерьез считать подобную меру большой бедой: скорее — сокращением числа «пассажиров», которые так или иначе всегда присутствуют в составе почти всех сборных мира и не приносят своим странам никакой «очковой» выгоды. Понятно, что такое утверждение в большей степени применимо к российской девичьей команде, но если называть вещи своими именами, нынешнюю мужскую биатлонную реальность тоже не назвать иной.
В целом же в главном
Все происходящее на стадионе и вне его было иллюстрацией много раз виденного: единственное, что способно всерьез заинтересовать спортивную публику за день до чемпионата мира — это сам чемпионат и его потенциальные герои. Наверное это и было причиной того, что большинство представителей пишущих и снимающих СМИ не спешили мчаться в Фибербрюнн и осаждать там здание
БИТВА НА ДВА ФРОНТА
Понять титулованную и давно отошедшую от активного биатлона немку можно. Но дело в том, что в спорте слишком немногим удавалось успешно сочетать выступления на высоком уровне и борьбу за что бы то ни было, будь то собственные права или высокие олимпийские идеалы. Особенно критичной может оказаться работа на «два фронта» в преддверии столь серьезных стартов, как мировое первенство: слишком много энергии отнимает у спортсмена непрерывное общение с журналистами. Соответственно велика вероятность, что в нужный момент именно этой «мелочи» не хватит для того, чтобы победить.
С другой стороны, потенциал Фуркада непредсказуем, как у любого выдающегося атлета: год назад француз безмедально отбегал этап Кубка мира в Антхольце, но оказалось, что это не спад, а передышка: с чемпионата мира Мартен вернулся с четырьмя золотыми и серебряной наградами. В этом году двукратному олимпийскому чемпиону вновь не удалось победить в Италии, но биться за награды Хохфильцена Фуркад намерен особенно бескомпромиссно —
Поэтому для начала отчаянно хочется увидеть: сумеет ли Франция под предводительством своего лидера начать нынешнее первенство столь же триумфально, как она сделала это год назад, разгромив Германию в смешанной эстафете. Сильнее хочется только одного: чтобы в достижении этой благой цели французской эстафетной четверке помешала другая — российская.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Хохфильцена.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter