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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 19:38 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Свендсен и Мартен Фуркад примут участие в смешанной эстафете на чемпионате мира

Оглашены составы сборных на смешанную эстафету чемпионата мира-2017 в Хохфильцене.

Оглашены составы сборных на смешанную эстафету чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Увеличить
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Ранее стало известно, что Россию под номером 4 в гонке представят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин. Германия под вторым номером выступит в следующем составе: Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Симон Шемп, Арнд Пайффер.

Под первым номером на старт выйдет сборная Норвегии в составе Марты Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнеса Бе, Эмиля Хегле Свендсена. Третий номер — у сборной Италии, которую представят Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш.

Сборную Франции представят Анаис Шевалье, Мари Дорен Абер, Квентин Фийон Майе и Мартен Фуркад. За сборную Украины выступят Алена Пидгругшная, Юлия Джима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

Смешанная эстафета пройдет 9 февраля.
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