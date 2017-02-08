Александр Логинов выступит в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
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В гонке выступят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
Эстафета пройдет 9 февраля, начало — 16:45 мск.
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