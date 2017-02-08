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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 19:01 | Биатлон | ТАСС

IBU предложит Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) предложит России отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, в противном случае IBU отнимет турнир в одностороннем порядке. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент IBU Виктор Майгуров.

IBU предложит Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021 - Фото Увеличить
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Внеочередной конгресс IBU состоялся в среду в австрийском Хохфильцене. На нем, среди прочего, обсуждался вопрос проведения мирового первенства на территории России на фоне допингового скандала. Основанием послужили рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупных международных стартов на время расследования допинговых нарушений и требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотреть решение по выбору Тюмени.

«На основании решения исполкома, IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира. До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года», — сказал Майгуров.
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