Светлана Слепцова: Я уже не в том возрасте, чтобы меня «потряхивало» перед стартом

— Все говорят, что трасса здесь не меняется уже много лет, но для меня она — практически новая, — улыбнулась Слепцова. — Я же не выступала здесь с 2012 года. Но могу сказать, что готова трасса очень хорошо. С точки зрения организации здесь вообще все отлично.

— Вы и на чемпионатах мира последний раз выступали в далеком 2012-м. Не «потряхивает»?

— Да я уже не в том возрасте, чтобы меня «потряхивало» (смеется). Все в порядке. Я очень рада, что меня взяли на этот чемпионат мира. Очень может быть, он станет для меня последним в карьере. Однако волнения в этой связи нет — я просто выйду и постараюсь сделать на трассе все, на что сейчас готова.

— Уже известно, какие дистанции точно побежите в Хохфильцене?

— Я первая запасная на смешанную эстафету. Что касается личных гонок, то старший тренер уже сказал, что я выступлю в спринте.

— Магдалена Нойнер говорила, что во время чемпионата мира в Рупольдинге — последнего для нее — она получала огромное удовольствие от каждой из гонок, чего прежде не было.

— Я тоже хочу получить кайф и драйв от каждого выхода на трассу. Будем надеяться, так оно и будет.