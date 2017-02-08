СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года

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В среду проходит внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).

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«Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону 2021 года», — говорится в сообщении.

Тюмень была выбрана местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины такого выбора в ситуации, когда Международный олимпийский комитет (МОК) после доклада Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте дал рекомендации не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России.

Ранее Россия была лишена ряда других спортивных турниров, в частности чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, финала Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2016/17, этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам.