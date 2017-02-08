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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 15:43 | Биатлон | Р-Спорт

СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.

Биатлонистки на дистанции смешанной женской эстафеты во время международных соревнований по биатлону и лыжным гонкам Приз губернатора Тюменской области на стадионе Геолог в Тюмени. Увеличить
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В среду проходит внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).

«Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону 2021 года», — говорится в сообщении.

Тюмень была выбрана местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины такого выбора в ситуации, когда Международный олимпийский комитет (МОК) после доклада Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте дал рекомендации не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России.

Ранее Россия была лишена ряда других спортивных турниров, в частности чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, финала Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2016/17, этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам.
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