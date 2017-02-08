МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Нужно посмотреть потенциал сборной России по биатлону перед Олимпийскими играми 2018 года на стартующем в Австрии чемпионате мира, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.