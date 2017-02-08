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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 15:19 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Коукалова и Крчмарж — в составе сборной Чехии на смешанную эстафету на чемпионате мира

Стал известен состав сборной Чехии на смешанную эстафету — первую гонку в рамках чемпионата мира, информирует пресс-служба IBU.

На старт выйдут Ева Пускарчикова (8-е место в общем зачете Кубка мира), Габриэла Коукалова (2-е место), Ондржей Моравец (19-е место), Михал Крчмарж (11-е место).

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене стартует смешанной эстафетой в четверг, 9 февраля.
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