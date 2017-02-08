Коукалова и Крчмарж — в составе сборной Чехии на смешанную эстафету на чемпионате мира
Стал известен состав сборной Чехии на смешанную эстафету — первую гонку в рамках чемпионата мира, информирует
пресс-служба IBU.
На старт выйдут Ева Пускарчикова (8-е место в общем зачете Кубка мира), Габриэла Коукалова (2-е место), Ондржей Моравец (19-е место), Михал Крчмарж (11-е место).
Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене стартует смешанной эстафетой в четверг, 9 февраля.
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