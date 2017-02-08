Колобков: Нужно посмотреть потенциал биатлонистов РФ на ЧМ перед Олимпиадой-2018
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Нужно посмотреть потенциал сборной России по биатлону перед Олимпийскими играми 2018 года на стартующем в Австрии чемпионате мира, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.
Чемпионат мира пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Олимпийские игры-2018 примет южнокорейский Пхенчхан в феврале следующего года.
«У нас конкурентоспособная команда, что самое главное. Задача этого чемпионата мира — сформировать нормальную команду и подготовится к Олимпийским играм. Это основная задача. В общем, давайте посмотрим, я смотрю на это с оптимизмом. Нужно посмотреть на ребят, которые вернулись с дисквалификации. Нужно посмотреть на наш потенциал перед Олимпийскими играми», — сказал Колобков.
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