Колобков: Нужно посмотреть потенциал биатлонистов РФ на ЧМ перед Олимпиадой-2018

Чемпионат мира пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Олимпийские игры-2018 примет южнокорейский Пхенчхан в феврале следующего года.

«У нас конкурентоспособная команда, что самое главное. Задача этого чемпионата мира — сформировать нормальную команду и подготовится к Олимпийским играм. Это основная задача. В общем, давайте посмотрим, я смотрю на это с оптимизмом. Нужно посмотреть на ребят, которые вернулись с дисквалификации. Нужно посмотреть на наш потенциал перед Олимпийскими играми», — сказал Колобков.