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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 15:18 | Биатлон | Р-Спорт

Колобков: Нужно посмотреть потенциал биатлонистов РФ на ЧМ перед Олимпиадой-2018

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Нужно посмотреть потенциал сборной России по биатлону перед Олимпийскими играми 2018 года на стартующем в Австрии чемпионате мира, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.

Чемпионат мира пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Олимпийские игры-2018 примет южнокорейский Пхенчхан в феврале следующего года.

«У нас конкурентоспособная команда, что самое главное. Задача этого чемпионата мира — сформировать нормальную команду и подготовится к Олимпийским играм. Это основная задача. В общем, давайте посмотрим, я смотрю на это с оптимизмом. Нужно посмотреть на ребят, которые вернулись с дисквалификации. Нужно посмотреть на наш потенциал перед Олимпийскими играми», — сказал Колобков.
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