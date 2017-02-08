Двое из ПростоРашино. Русские мстители едут помочь Гамзе
В какой лес завести Фуркада и американцев, как вылечить Гамзу, откуда бульон в джакузи — в возвращении легендарной олимпийской рубрики.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вы думали, этот кошмар закончился в конце августа, когда вместе с летней Олимпиадой в Рио ушла в архив самая отвратительная в истории «Чемпионата» рубрика — «Трое из ПростоРашино». Для тех читателей, кто постарался спрятать неприятные воспоминания далеко в подсознание, напомним: три человека, называвшие себя спецкорами, всю Олимпиаду позорили нашу страну и свою профессию. То из мести показывая немцам неправильную дорогу на стадионы, то призывая лечить проигравших спортсменов электричеством. Это было ужасно.
После возвращения из Рио всю троицу навечно отлучили от поездок за границу, но тут им повезло. В биатлоне случилась беда. Мировая закулиса, все эти французы, чехи и американцы, вероломно решила отстранить наших спортсменов от соревнований.
Политические усилия российских руководителей ни к чему не привели. И перед стартующим завтра чемпионатом мира в Хохфильцене пришлось срочно возвращать в дело наших проверенных спецкоров (их осталось, правда, двое — Круглов и Слюсаренко; Телингатер не выдержал позора и окончательно подался в футбол), которые на опыте знают, как нейтрализовать иностранцев и пустить их по ложному следу. Сколько в Тироле горных тропинок и малонаселённых деревень! Не правда ли, спецкор Круглов?
Спецкор Круглов погружает Гамзу
В Хохфильцен я еду в девятый раз. С 2008 года пропустил только один из местных этапов, потому как Тирольские Альпы манят своей теплотой. Нельзя сказать, что этот этап в
В Австрию мы едем фактически в боевых условиях, в условиях необъявленной войны. Шеф Слюсаренко тут неспроста вспомнил пешую прогулку немцев по олимпийским аренам Рио. Здесь тоже есть кого послать в приятный путь. Биатлонные немцы — люди приятные во всех отношениях и к тому же наши естественные союзники (об этом
Спецкор Слюсаренко не хочет платить за еду
Сегодня ближе к вечеру мы уже будем на месте, как раз успеем на завершение внеочередного конгресса IBU — приступить к редакционному заданию (во всех смыслах слова) придётся без раскачки. Не уверен, правда, стоит ли
Впрочем, мы об этом писали ещё три недели назад, там многое очевидно. Меня больше беспокоит другое. В медиаките чемпионата мира — 2017 я нашёл шокирующие строчки «CATERING SERVICE AVAILABLE FOR A FEE» — то есть кормёжка за отдельную плату. Честно сказать, впервые сталкиваюсь с тем, чтобы хвалёная «биатлон фэмили» заставляла журналистов платить за еду. Теперь я понимаю, что правду говорят по нашему телевизору — Евросоюз в кризисе и загнивает.
Что делать? Набрать бульонных кубиков и, как советским командировочным в 70−80-е годы, загружать их на весь период чемпионата в джакузи в гостинице?
Спецкор Круглов умеет пользоваться маркером
Евгений, всё же не стоит так драматизировать. Под угрозами бойкота от меня и ещё десятка русскоязычных журналистов организаторы сдались и обещали кормить нас бесплатно при наличии заветной буквы F на аккредитации. Я, правда, не помню, просил ли вас включить в список на её обладание, но точно уверен, что закрашу её маркером в знак протеста, если за еду нас заставят платить. Такого ужаса за мои 11 лет поездок на биатлон ещё не было.
Спецкор Слюсаренко разговаривает с глазком
Ладно, давайте приличия ради поговорим о биатлоне — всё же иногда придётся и это делать. Хотя что ещё можно сказать? Последние 10 дней «Чемпионат» чего только не писал про предстоящий чемпионат мира: прогнозы, тесты и опросы, исторические расследования, футуристические заметки о биатлоне будущего —
Как выиграть эти медали? Ровно три года назад, 8 февраля 2014 года, я стоял в считаных метрах от Антона Шипулина, который в стартовой спринтерской гонке Олимпиады в Сочи попал 9 из 10 и готовился закрыть последнюю мишень. Закрыл бы — стал олимпийским чемпионом. И вся его жизнь, возможно, была бы совсем другой. У меня даже сохранился в телефоне этот трагический кадр: Шипулин сокрушённо накидывает на плечи винтовку, а оставшийся чёрный глазок на установке № 21 так и не закрыт.
Так вот: очень часто в биатлоне спортсмены и тренеры сделали всё и даже чуть больше, а глазок не закрывается. В Хохфильцене нам очень надо, чтобы глазок оказался на нашей стороне.
Спецкор Круглов угрожает
После норвежской катастрофы прошлого года мы ждём медалей настолько, что готовы ночью оснастить арену Хохфильцена самозакрывающимися мишенями. Только знамения пока приходят нехорошие. Вслед за норвежцами австрийцы сделали своим талисманом белку по имени на «Б». На смену Блинку пришла Бурли.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter