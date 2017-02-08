Двое из ПростоРашино. Русские мстители едут помочь Гамзе

Вы думали, этот кошмар закончился в конце августа, когда вместе с летней Олимпиадой в Рио ушла в архив самая отвратительная в истории «Чемпионата» рубрика — «Трое из ПростоРашино». Для тех читателей, кто постарался спрятать неприятные воспоминания далеко в подсознание, напомним: три человека, называвшие себя спецкорами, всю Олимпиаду позорили нашу страну и свою профессию. То из мести показывая немцам неправильную дорогу на стадионы, то призывая лечить проигравших спортсменов электричеством. Это было ужасно.



После возвращения из Рио всю троицу навечно отлучили от поездок за границу, но тут им повезло. В биатлоне случилась беда. Мировая закулиса, все эти французы, чехи и американцы, вероломно решила отстранить наших спортсменов от соревнований.



Политические усилия российских руководителей ни к чему не привели. И перед стартующим завтра чемпионатом мира в Хохфильцене пришлось срочно возвращать в дело наших проверенных спецкоров (их осталось, правда, двое — Круглов и Слюсаренко; Телингатер не выдержал позора и окончательно подался в футбол), которые на опыте знают, как нейтрализовать иностранцев и пустить их по ложному следу. Сколько в Тироле горных тропинок и малонаселённых деревень! Не правда ли, спецкор Круглов?

Цитата В биатлоне случилась беда. Мировая закулиса, все эти французы, чехи и американцы, вероломно решила отстранить наших спортсменов от соревнований.

Спецкор Круглов погружает Гамзу

В Хохфильцен я еду в девятый раз. С 2008 года пропустил только один из местных этапов, потому как Тирольские Альпы манят своей теплотой. Нельзя сказать, что этот этап в чём-то лучший, но он точно не худший ни по одному из факторов и этим подкупает. В плане порядка и дисциплины сложно угнаться за Рупольдингом и Оберхофом, но Хохфильцен старается, а милый мягкий австрийский немецкий даже придаёт ему шарм. Только в этот раз нам не до сантиментов.



В Австрию мы едем фактически в боевых условиях, в условиях необъявленной войны. Шеф Слюсаренко тут неспроста вспомнил пешую прогулку немцев по олимпийским аренам Рио. Здесь тоже есть кого послать в приятный путь. Биатлонные немцы — люди приятные во всех отношениях и к тому же наши естественные союзники (об этом как-нибудь расскажу отдельно), так что оставим их в покое, а вот сторонники нового мирового биатлонного порядка из Чехии, Франции и США должны получить хороший урок. Отличным вариантом для них стала бы прогулка в соседнем Фибербрюнне на канатной дороге, которая имеет свойство останавливаться в самый неподходящий момент. К тому же Фибербрюнн переводится примерно как «целебный ручей». Хорошая терапия с полным целебным погружением нашим друзьям, особенно открытому русофобу Иржи Гамзе, явно не помешает.





Спецкор Слюсаренко не хочет платить за еду

Сегодня ближе к вечеру мы уже будем на месте, как раз успеем на завершение внеочередного конгресса IBU — приступить к редакционному заданию (во всех смыслах слова) придётся без раскачки. Не уверен, правда, стоит ли куда-нибудь заводить делегатов от IBU — за редким исключением это люди разумные и вряд ли примут решения, принципиально осложняющие жизнь нашему биатлону. Да, скорее всего, будут сокращены квоты на следующий сезон и введены крупные штрафы за систематические случаи употребления допинга в пределах одной страны. А большего сделать не позволит (вот она, ирония) кодекс ВАДА.



Впрочем, мы об этом писали ещё три недели назад, там многое очевидно. Меня больше беспокоит другое. В медиаките чемпионата мира — 2017 я нашёл шокирующие строчки «CATERING SERVICE AVAILABLE FOR A FEE» — то есть кормёжка за отдельную плату. Честно сказать, впервые сталкиваюсь с тем, чтобы хвалёная «биатлон фэмили» заставляла журналистов платить за еду. Теперь я понимаю, что правду говорят по нашему телевизору — Евросоюз в кризисе и загнивает.



Что делать? Набрать бульонных кубиков и, как советским командировочным в 70−80-е годы, загружать их на весь период чемпионата в джакузи в гостинице?

Цитата Впервые сталкиваюсь с тем, чтобы хвалёная «биатлон фэмили» заставляла журналистов платить за еду. Теперь понимаю, что правду говорят по телевизору – Евросоюз в кризисе и загнивает.

Спецкор Круглов умеет пользоваться маркером

Евгений, всё же не стоит так драматизировать. Под угрозами бойкота от меня и ещё десятка русскоязычных журналистов организаторы сдались и обещали кормить нас бесплатно при наличии заветной буквы F на аккредитации. Я, правда, не помню, просил ли вас включить в список на её обладание, но точно уверен, что закрашу её маркером в знак протеста, если за еду нас заставят платить. Такого ужаса за мои 11 лет поездок на биатлон ещё не было.

Спецкор Слюсаренко разговаривает с глазком

Ладно, давайте приличия ради поговорим о биатлоне — всё же иногда придётся и это делать. Хотя что ещё можно сказать? Последние 10 дней «Чемпионат» чего только не писал про предстоящий чемпионат мира: прогнозы, тесты и опросы, исторические расследования, футуристические заметки о биатлоне будущего — кому-то мало, что ли? Все и так понимают главное: сборной России нужны медали. Второй раз подряд 0−0−0 наш биатлон и все его люди (от спортсменов и управленцев до журналистов и болельщиков) могут и не пережить.

Как выиграть эти медали? Ровно три года назад, 8 февраля 2014 года, я стоял в считаных метрах от Антона Шипулина, который в стартовой спринтерской гонке Олимпиады в Сочи попал 9 из 10 и готовился закрыть последнюю мишень. Закрыл бы — стал олимпийским чемпионом. И вся его жизнь, возможно, была бы совсем другой. У меня даже сохранился в телефоне этот трагический кадр: Шипулин сокрушённо накидывает на плечи винтовку, а оставшийся чёрный глазок на установке № 21 так и не закрыт.

Так вот: очень часто в биатлоне спортсмены и тренеры сделали всё и даже чуть больше, а глазок не закрывается. В Хохфильцене нам очень надо, чтобы глазок оказался на нашей стороне.

Цитата Сборной России нужны медали. Второй раз подряд 0-0-0 наш биатлон и все его люди могут и не пережить.