Мутко: Работа по ужесточению требований находится в компетенции конгресса IBU
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) вправе рассматривать ряд вопросов, которые связаны с выработкой предложений по ужесточению требований, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Исполком IBU в январе на экстренном заседании по результатам расследования рабочей группы организации по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена решил закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга,
В то же время стало известно, что более 170 спортсменов направили письмо в IBU с призывом к более строгой реакции после ряда допинговых скандалов. 8 февраля должен пройти внеочередной конгресс IBU, на котором ожидается внесение изменений в антидопинговые правила. В частности, норвежские СМИ со ссылкой на слова главы IBU Андерса Бессеберга в среду сообщили, что конгресс может принять поправки, которые позволят сокращать квоты для участия в Кубке мира для сборных с большим числом нарушений антидопинговых правил.
«Этот конгресс может рассматривать ряд вопросов, связанных с выработкой предложений по ужесточению требований и так далее. Это их компетенция, — сказал Мутко журналистам.
«Нужно работать спокойно, вот как наши студенты. Спортсменов проверяют, и все видят, что наши спортсмены “чистые”. Сегодня у нас добропорядочные и “чистые”, и у нас всего 14 терапевтических исключений на всю сборную, в то время как у некоторых стран по 300. Но с одной стороны, нам нужно проводить работу по реформированию РУСАДА, а с другой — продолжать работу с допингом внутри страны, при этом готовя команду к победам, чтобы они доказывали, что побеждают честно», — добавил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter