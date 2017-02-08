Мутко: Работа по ужесточению требований находится в компетенции конгресса IBU

Исполком IBU в январе на экстренном заседании по результатам расследования рабочей группы организации по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена решил закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, из-за отсутствия доказательств.

В то же время стало известно, что более 170 спортсменов направили письмо в IBU с призывом к более строгой реакции после ряда допинговых скандалов. 8 февраля должен пройти внеочередной конгресс IBU, на котором ожидается внесение изменений в антидопинговые правила. В частности, норвежские СМИ со ссылкой на слова главы IBU Андерса Бессеберга в среду сообщили, что конгресс может принять поправки, которые позволят сокращать квоты для участия в Кубке мира для сборных с большим числом нарушений антидопинговых правил.

«Этот конгресс может рассматривать ряд вопросов, связанных с выработкой предложений по ужесточению требований и так далее. Это их компетенция, — сказал Мутко журналистам.