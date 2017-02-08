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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 15:02 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен с декабря не целовался со своей девушкой, чтобы не заболеть

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен признался, что с декабря не целовался со своей девушкой Самантой Скугранд, чтобы не подхватить вирус в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия).

Мировое первенство стартует 9 февраля.

«Я стараюсь делать всё, чтобы не заболеть, в том числе и дома. Я принимаю все необходимые меры и утром первым делом наблюдаю за состоянием горла. Даже могу проснуться среди ночи для этого», — цитирует Свендсена NRK.

«Отказ от поцелуев? Это было моё предложение. Я не так часто болею, но чувствую, что всё равно приношу домой немало микробов. Эмиль часто болел в последние годы, и я не хотела заразить его», — сказала Скугранд.
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