Свендсен с декабря не целовался со своей девушкой, чтобы не заболеть

Мировое первенство стартует 9 февраля.



«Я стараюсь делать всё, чтобы не заболеть, в том числе и дома. Я принимаю все необходимые меры и утром первым делом наблюдаю за состоянием горла. Даже могу проснуться среди ночи для этого», — цитирует Свендсена NRK.



«Отказ от поцелуев? Это было моё предложение. Я не так часто болею, но чувствую, что всё равно приношу домой немало микробов. Эмиль часто болел в последние годы, и я не хотела заразить его», — сказала Скугранд.