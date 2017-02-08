Касперович: Малышко, Волков, Виролайнен и Услугина сейчас на сборе в Риднауне

Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля.



«Мужская команда готовилась к соревнованиям в Обертиллиахе. Нужно было восстановить ребят перед чемпионатом мира и подвести их к главному старту в оптимальной форме. Проводилась индивидуальная работа с каждым спортсменом. Много работали со стрельбой. Я считаю, что команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии.



Женщины проводили сбор в итальянском Риднау, это место мы хорошо знаем. Проделали там подводящую работу. Думаю, что команда готова к чемпионату мира. Сборная находится в Хохфильцене. Сегодня состоится официальная тренировка, а завтра уже первая гонка — смешанная эстафета.

Два биатлониста и две биатлонистки — Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включённая в состав седьмой спортсменкой, — находятся сейчас на сборе в Риднау. Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Всё будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках», — цитирует Касперовича официальный сайт СБР.