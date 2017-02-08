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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 14:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Касперович: Малышко, Волков, Виролайнен и Услугина сейчас на сборе в Риднауне

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович оценил состояние подопечных в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия).

Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля.

«Мужская команда готовилась к соревнованиям в Обертиллиахе. Нужно было восстановить ребят перед чемпионатом мира и подвести их к главному старту в оптимальной форме. Проводилась индивидуальная работа с каждым спортсменом. Много работали со стрельбой. Я считаю, что команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии.

Женщины проводили сбор в итальянском Риднау, это место мы хорошо знаем. Проделали там подводящую работу. Думаю, что команда готова к чемпионату мира. Сборная находится в Хохфильцене. Сегодня состоится официальная тренировка, а завтра уже первая гонка — смешанная эстафета.
Два биатлониста и две биатлонистки — Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включённая в состав седьмой спортсменкой, — находятся сейчас на сборе в Риднау. Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Всё будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках», — цитирует Касперовича официальный сайт СБР.
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