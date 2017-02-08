Касперович: Услугина включена в состав сборной России на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гонки на чемпионате мира в Австрии пройдут в период с 9 по 19 февраля. В состав женской команды на турнир вошли Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова и Ирина Старых. Также ранее сообщалось, что его может пополнить Светлана Миронова.

«Два биатлониста и две биатлонистки — Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, — находятся сейчас на сборе в Риднау (Италия). Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках», — цитирует Касперовича сайт Союза биатлонистов России.

Касперович считает, что мужская сборная России к чемпионату мира хорошо готова как психологически, так и физически.

«Мужская команда готовилась к соревнованиям в Обертиллиахе (Австрия). Нужно было восстановить ребят перед чемпионатом мира и подвести их к главному старту в оптимальной форме. Проводилась индивидуальная работа с каждым спортсменом. Много работали со стрельбой. Я считаю, что команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии», — сказал специалист.

«Женщины проводили сбор в итальянском Риднау, это место мы хорошо знаем. Проделали там подводящую работу. Думаю, что команда готова к чемпионату мира», — заявил Касперович.