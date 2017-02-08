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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 14:51 | Биатлон | Lenta.Ru

Губерниев зачитал посвященный сборной России по биатлону рэп

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев зачитал рэп, посвященный выступлению сборной России на грядущем чемпионате мира по биатлону. Видеозапись размещена на канале Биатлон HD в YouTube.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев зачитал рэп посвященный выступлению сборной России на грядущем чемпионате мира по биатлону. Журналист упомянул биатлонисток Ирину Старых и Светлану Слепцову а также в стихах рассказал о готовности репортеров освещать соревнования. Увеличить
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Журналист упомянул биатлонисток Ирину Старых и Светлану Слепцову, а также в стихах рассказал о готовности репортеров освещать соревнования.

Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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