Губерниев зачитал посвященный сборной России по биатлону рэп
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев зачитал рэп, посвященный выступлению сборной России на грядущем чемпионате мира по биатлону. Видеозапись размещена на канале Биатлон HD в YouTube.
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Журналист упомянул биатлонисток Ирину Старых и Светлану Слепцову, а также в стихах рассказал о готовности репортеров освещать соревнования.
Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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