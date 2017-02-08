Губерниев: Подчуфарова, Акимова, Шипулин побегут в смешанной эстафете на ЧМ
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в «Инстаграме» назвал предварительный состав сборной России на стартовые гонки чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), который начнётся 9 февраля.
«Подчуфарова и Акимова бегут у женщин микст. Состав на спринт-пасьют: Старых, Слепцова, Акимова и Глазырина. У мужчин смешанку точно бежит Шипулин. Тренеры думают, мы ждём», — написал Губерниев.
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