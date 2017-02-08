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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 14:11 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Подчуфарова, Акимова, Шипулин побегут в смешанной эстафете на ЧМ

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в «Инстаграме» назвал предварительный состав сборной России на стартовые гонки чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), который начнётся 9 февраля.

«Подчуфарова и Акимова бегут у женщин микст. Состав на спринт-пасьют: Старых, Слепцова, Акимова и Глазырина. У мужчин смешанку точно бежит Шипулин. Тренеры думают, мы ждём», — написал Губерниев.
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, кто из девушек выступит в смешанной эстафете и в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.
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