Подчуфарова пропустит индивидуальную гонку на ЧМ, зато выступит с Акимовой в смешанной эстафете

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— 7 февраля уже объявили команде состав на смешанную эстафету и индивидуальную гонку. Смешанную эстафету готовятся бежать Подчуфарова и Акимова, запасной — Слепцова. Индивидуальную гонку бегут остальные девчонки, Подчуфарова отдыхает, — сказал Норицын в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля. У женщин за сборную России на турнире выступят: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.