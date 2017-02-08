М. Фуркад: Я не такой, как Златан, меня может удовлетворить и второе место
Двукратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что не настолько одержим победами, как знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович.
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«Не раскрою большой секрет, если скажу, что я не такой человек, как Златан Ибрагимович. Я стремлюсь быть первым, но и второе место меня удовлетворит, если я отдам все силы в гонке.
Я не люблю проигрывать, ненавижу, но понимаю, что может быть
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