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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 11:00 | Биатлон | Чемпионат.com

М. Фуркад: Я не такой, как Златан, меня может удовлетворить и второе место

Двукратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что не настолько одержим победами, как знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович.

Двукратный олимпийский чемпион 10-кратный чемпион мира пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад признался что не настолько одержим победами как знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович. Увеличить
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«Не раскрою большой секрет, если скажу, что я не такой человек, как Златан Ибрагимович. Я стремлюсь быть первым, но и второе место меня удовлетворит, если я отдам все силы в гонке.

Я не люблю проигрывать, ненавижу, но понимаю, что может быть кто-то сильнее меня», — цитирует Фуркада SVT.
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