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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 10:56 | Биатлон | Чемпионат.com

Шемпп: Надеюсь, что смогу выиграть медаль в личной гонке на чемпионате мира

Двукратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете немец Симон Шемпп признался, что доволен уровнем своей готовности к чемпионату мира в Хохфильцене, который стартует 9 февраля.

«Я хорошо готов, прибавляю с каждой неделей, так что чемпионат мира начинается вовремя. Мне нравится выступать в Хохфильцене. В прошлом году я одержал здесь победу, так что остались прекрасные воспоминания.

Здесь мы будем выступать как дома. Меня поддержат не только наши болельщики, но и друзья и члены моей семьи. Надеюсь, что смогу выиграть медаль в личной гонке», — цитирует Шемппа DSV.
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