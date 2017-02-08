Шемпп: Надеюсь, что смогу выиграть медаль в личной гонке на чемпионате мира
Двукратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете немец Симон Шемпп признался, что доволен уровнем своей готовности к чемпионату мира в Хохфильцене, который стартует 9 февраля.
«Я хорошо готов, прибавляю с каждой неделей, так что чемпионат мира начинается вовремя. Мне нравится выступать в Хохфильцене. В прошлом году я одержал здесь победу, так что остались прекрасные воспоминания.
Здесь мы будем выступать как дома. Меня поддержат не только наши болельщики, но и друзья и члены моей семьи. Надеюсь, что смогу выиграть медаль в личной гонке», — цитирует Шемппа DSV.
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