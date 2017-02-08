Шемпп: Надеюсь, что смогу выиграть медаль в личной гонке на чемпионате мира

«Я хорошо готов, прибавляю с каждой неделей, так что чемпионат мира начинается вовремя. Мне нравится выступать в Хохфильцене. В прошлом году я одержал здесь победу, так что остались прекрасные воспоминания.



Здесь мы будем выступать как дома. Меня поддержат не только наши болельщики, но и друзья и члены моей семьи. Надеюсь, что смогу выиграть медаль в личной гонке», — цитирует Шемппа DSV.