Мировое первенство откроется смешанной эстафетой.



«Моя цель — выступить в Хохфильцене как можно лучше. Я чувствую себя хорошо, неплохо подготовилась. Надеюсь, всё для меня сложится удачно.



Я уже не раз успешно выступала здесь. Местное стрельбище и трасса мне нравятся. Буду бороться за победу», — цитирует Дальмайер DSV.