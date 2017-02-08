Дальмайер: Моя цель — выступить в Хохфильцене как можно лучше
Лидер общего зачёта Кубка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала о своём настрое на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.
Мировое первенство откроется смешанной эстафетой.
«Моя цель — выступить в Хохфильцене как можно лучше. Я чувствую себя хорошо, неплохо подготовилась. Надеюсь, всё для меня сложится удачно.
Я уже не раз успешно выступала здесь. Местное стрельбище и трасса мне нравятся. Буду бороться за победу», — цитирует Дальмайер DSV.
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