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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 10:42 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер: Моя цель — выступить в Хохфильцене как можно лучше

Лидер общего зачёта Кубка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала о своём настрое на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.

Мировое первенство откроется смешанной эстафетой.

«Моя цель — выступить в Хохфильцене как можно лучше. Я чувствую себя хорошо, неплохо подготовилась. Надеюсь, всё для меня сложится удачно.

Я уже не раз успешно выступала здесь. Местное стрельбище и трасса мне нравятся. Буду бороться за победу», — цитирует Дальмайер DSV.
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