Цветков: Шипулин запомнил Бабикова, когда его стали ставить на 4-й этап эстафеты
Веселое интервью лидеров сборной России Максима Цветкова и Антона Бабикова.
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Перед отъездом на чемпионат мира в Хохфильцен, который стартует 9 февраля, два товарища Максим Цветков и Антон Бабиков дали интервью «Советскому спорту», где не без доброй шутки друг над другом, ответили на вопросы нашего корреспондента.
— Не могу не спросить, когда вы рядом друг с другом, в общем зачете Кубка мира вы совсем рядом. Максим на 9-м месте, Антон на 13-м. Признайтесь как на духу, какие козни вы друг другу строите в обычной жизни, как прямые конкуренты за место под солнцем?
— Если между нами будет такая разница в «тотале» перед последним этапом Кубке мира, то там уж я постараюсь испортить Максу жизнь. Подкину ночью собачку ему в комнату, чтобы спать ему не давала. Или найму прохожего, чтобы он всю ночь стучался к нему в окно. Но сейчас, перед чемпионатом мира, у нас более серьезные цели, чем обогнать друг друга в «тотале». И я Максиму, пока ничего плохого не делал.
ПРО АЛЕКСАНДРА ЛОГИНОВА
— Что вы думаете о ситуации вокруг Александра Логинова? Тренерский штаб сборной России реально сильнейших ставит биатлонистов страны, не давая Логинову себя проявить на этапах Кубка мира? Или он заложник той истории с двухлетней дисквалификацией за употребление допинга? Вам жалко Логинова?
Цветков: Не нам судить, кого тренеры ставят на гонки. Если бы они посчитали нужным, то привезли бы его на этап Кубка мира. По правилам ему никто не запрещает участвовать в соревнованиях, а значит он может это делать.
Бабиков: Саня выиграл много медалей на чемпионате Европы. Это большое достижение. Для него главное — обрести моральную уверенность в том, что он на самом деле уже вернулся в большой биатлон. Ему не надо думать, что говорят другие. А там — время покажет.
ПРО БАГАЖ В ХОХФИЛЬЦЕН
— Антон, на прошлый чемпионат мира в Холменколлен вы захватили с собой в Осло медали чемпионата Европы в Тюмени…
Бабиков: Медаль за победу на этапе в Эстерсунда оставил. Ничего такого особенного с собой не захватил в Хохфильцен.
— Картошку, сгущенку, шпроты?
— Нет.
— Книги?
— Да.
— Какие?
— Много. Некоторые мы оставили в Европе в багаже. Я сейчас лечу в Европу налегке с рюкзаком.
— А где багаж оставили?
Бабиков: В Обертиллиахе.
— И что, там книги пылятся, которые вы с самого начала увезли в Европы и даже не открываете, потому что в инстаграме постоянно?
Бабиков: Нет, не так. Одной рукой я держу книгу, а другой телефон с инстаграм. Чтобы посмотреть, что ребята туда выкладывают, чтобы читать заметки про питание от Максима Цветкова. — Он, по ходу, захватил с собой картошку, тушенку из Вологды в Европу — все домашнее с собой.
Цветков: Не надо завидовать, Антон. Да, мне супруга подготовила бутербродики с собой в дорогу, чтобы перекусить.
Максим Цветков: Нет такого: «Ты — русский, мы с тобой не говорим».
СТРЕЛКОВЫЙ СЕКУНДОМЕР
— Антон, на стрельбу стоя вы тратите — 22 секунды, лежа — 27. Вы можете стрелять быстрее?
Бабиков: Могу, но не хочу. Это мое отработанное время. Я летом стрелял с этим временем. Оно комфортное для меня время, его нет смысла ускорять, если ситуация тому не способствует.
Если приходится рисковать по
Цветков: Мы тысячу раз за лето это отрабатываем. Понятно, что ты ощущаешь, когда ты быстро стреляешь, а когда — нет. Это не проблема для профессионального спортсмена. Стоя я отстреливаюсь за 27−28 секунд. В этом году самая быстрая моя стрельба «лежа» длилась 22 секунды, а так в основном 25−26 секунд, не меньше. Раньше быстрее всех стрелял австриец Симон Эдер, а сейчас даже не знаю кто.
«ПРОСТО БАБИКОВ ВСЕМ НРАВИТСЯ»
— Максим, в ноябре перед началом сезона у вас было 19 тыс. подписчиков в Инстаграм, теперь 31 тыс., прирост — 11 тыс.
Цветков: А у Бабикова какой прирост?
Бабиков: 47, теперь 31 тыс., прирост 27 тыс.
Цветков: Вот, видите, что популярность зависит не только от спортивных результатов.
Бабиков: Я просто накрутил показатели. Голоса купил.
Цветков: Антон просто у нас очень популярный. Его все любят, он всем нравится.
Бабиков: Просто у него Саша уже супруга, а моя Саша пока девушка. А если серьезно, то фотографии своей девушки я не выкладываю у себя в Инстаграм, потому что скрываю ее от недоброжелателей.
— Во время чемпионата мира вы Инстаграм отключите?
Бабиков: Его невозможно отключить. Просто можно не заходить.
— Во время ЧМ-2017 ожидается тренерский запрет на использование биатлонистами гаджетов, на погружение в соцсети?
Цветков: Каждый биатлонист сам решает — нужно ему это.
Бабиков: Вообще нет смысла ставить такие рамки. Люди удаляют свои страницы Вконтакте, чтобы не сидеть там, но потом заводят заново. Надо научиться сдерживать себя и не заходить туда, когда этого не нужно делать.
«ШИПУЛИН НАС ЗАПОМНИЛ»
— Лидер сборной России Антон Шипулин изменил к вам свое отношение, после того, как вы стали чаще выступать в одной эстафетной команде, выигрывать медали на этапах Кубка мира?
Бабиков: Меня запомнил точно.
Цветков: Шипулин запомнил фамилию Бабикова. Особенно после того, как Бабикова стали ставить на четвертый этап эстафеты. Шипулин натаскивает тезку, говорит, что Бабиков — это новый Шипулин. И меня Шипулин хорошо запомнил, особенно, после того как, спасибо жеребьевке, четыре спринта подряд бежали вместе. Ну, а если серьезно, у нас в команде дружеские отношения. Понятно, что биатлон — индивидуальный вид спорта, на трассе все борются друг с другом.
«ВСЕХ ФУРАЖКАМИ В СОЧИ НЕ ЗАКИДАЕМ»
— Антон и Максим, как настоящие прапорщики Российской армии признайтесь, что чемпионат мира — лишь этап подготовки к Военным играм в Сочи?
Бабиков: Для прапорщика Бабикова, безусловно, главный старт в этом сезоне — это III зимние Всемирные военные игры, а для биатлониста Бабикова — чемпионат мира. Я думаю, что к чемпионату мира мы выйдем в хорошей форме, к тому же Хохфильцен — отличное место с хорошей трассой, не самой тяжелой на планете. В Хохфильцене мы будем выкладываться по максимуму, но и в Сочи постараемся показать отличную скорость. Надеюсь, что и там будем находиться в своих лучших кондициях. Поэтому я уверен, что в Сочи мы покажем себя во всей красе.
Цветков: Не должно возникнуть проблем
— Нет страха, что приехав в Сочи с чемпионата мира, вы уступите на дистанции не самым титулованным биатлонистам?
Цветков: Кто из известных биатлонистов приедут на Игры военных в Сочи?
— Братьев Фуркадов нет в заявке сборной военнослужащих Франции. Зато за команду военнослужащих Болгарии побегут Красимир Анев и Владимир Илиев.
Бабиков: Илиев, между прочим, только что выиграл спринт на чемпионате Европы. Причем с одним штрафом, а наш Александр Логинов с нулем стал вторым. А Анев — третий. Болгары, конечно, очень сильные спортсмены. Но мы тоже не слабые. Посмотрим. Они сейчас выступают на чемпионате Европы, потом у них чемпионат мира.
— То есть вы далеки от настроений, что на Играх военных в Сочи, мы, российские биатлонисты, всех «фуражками закидаем»?
Цветков: Я думаю, что в Сочи будет интересная борьба за медали и высокая конкуренция. Поэтому фуражками никого закидывать не будем. Впрочем, надо еще пробиться в состав сборной Вооруженных Сил России, куда войдут пять человек. Среди кандидатов — мы с Максимом Цветковым, Матвей Елисеев, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Эдуард Латыпов, Сергей Клячин, Алексей Корнев, Максим Буртасов.
СПУСК ИМЕНИ МАКСИМА ЦВЕТКОВА
— После успешного выступления в Сочи вы можете стать лейтенантами?
Цветков: Я три года этого жду, как стал выступать за ЦСКА.
— Вы в Сочи выступали на олимпийской биатлонной трассе?
Бабиков: Я вообще там ни разу не был.
Цветков: А я выступал на олимпийской трассе.
Бабиков: Там даже есть спуск имени Максима Цветкова.
Цветков: Это где я упал.
Бабиков: Он очень знатно там вылетел. Вся страна за него испугалась. Я сидел тогда у телевизора и думал, глядя на то, как Максим чуть не снес дерево: «Он что там, решил дровосеком подработать?». Но, слава Богу, живой — здоровый, общительный.
Цветков: Это была предолимпийская неделя перед Сочи. В 2013 году.
— Эту гонку показывали по телевизору?
Цветков: Да, по всем каналам. На «Eurosport» есть популярная передача «Watts Zap», я там пару месяцев светился со своим падением.
— Трасса в Сочи гораздо сложнее, чем в Хохфильцене?
Цветков: По моим ощущениям, в Сочи одна из самых сложных трасс в мире.
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