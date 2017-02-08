Цветков: Шипулин запомнил Бабикова, когда его стали ставить на 4-й этап эстафеты

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Перед отъездом на чемпионат мира в Хохфильцен, который стартует 9 февраля, два товарища Максим Цветков и Антон Бабиков дали интервью «Советскому спорту», где не без доброй шутки друг над другом, ответили на вопросы нашего корреспондента.

— Не могу не спросить, когда вы рядом друг с другом, в общем зачете Кубка мира вы совсем рядом. Максим на 9-м месте, Антон на 13-м. Признайтесь как на духу, какие козни вы друг другу строите в обычной жизни, как прямые конкуренты за место под солнцем?

— Если между нами будет такая разница в «тотале» перед последним этапом Кубке мира, то там уж я постараюсь испортить Максу жизнь. Подкину ночью собачку ему в комнату, чтобы спать ему не давала. Или найму прохожего, чтобы он всю ночь стучался к нему в окно. Но сейчас, перед чемпионатом мира, у нас более серьезные цели, чем обогнать друг друга в «тотале». И я Максиму, пока ничего плохого не делал.

ПРО АЛЕКСАНДРА ЛОГИНОВА

— Что вы думаете о ситуации вокруг Александра Логинова? Тренерский штаб сборной России реально сильнейших ставит биатлонистов страны, не давая Логинову себя проявить на этапах Кубка мира? Или он заложник той истории с двухлетней дисквалификацией за употребление допинга? Вам жалко Логинова?

Цветков: Не нам судить, кого тренеры ставят на гонки. Если бы они посчитали нужным, то привезли бы его на этап Кубка мира. По правилам ему никто не запрещает участвовать в соревнованиях, а значит он может это делать.

Бабиков: Саня выиграл много медалей на чемпионате Европы. Это большое достижение. Для него главное — обрести моральную уверенность в том, что он на самом деле уже вернулся в большой биатлон. Ему не надо думать, что говорят другие. А там — время покажет.

ПРО БАГАЖ В ХОХФИЛЬЦЕН

— Антон, на прошлый чемпионат мира в Холменколлен вы захватили с собой в Осло медали чемпионата Европы в Тюмени…

Бабиков: Медаль за победу на этапе в Эстерсунда оставил. Ничего такого особенного с собой не захватил в Хохфильцен.

— Картошку, сгущенку, шпроты?

— Нет.

— Книги?

— Да.

— Какие?

— Много. Некоторые мы оставили в Европе в багаже. Я сейчас лечу в Европу налегке с рюкзаком.

— А где багаж оставили?

Бабиков: В Обертиллиахе.

— И что, там книги пылятся, которые вы с самого начала увезли в Европы и даже не открываете, потому что в инстаграме постоянно?

Бабиков: Нет, не так. Одной рукой я держу книгу, а другой телефон с инстаграм. Чтобы посмотреть, что ребята туда выкладывают, чтобы читать заметки про питание от Максима Цветкова. — Он, по ходу, захватил с собой картошку, тушенку из Вологды в Европу — все домашнее с собой.

Цветков: Не надо завидовать, Антон. Да, мне супруга подготовила бутербродики с собой в дорогу, чтобы перекусить.

Максим Цветков: Нет такого: «Ты — русский, мы с тобой не говорим».

СТРЕЛКОВЫЙ СЕКУНДОМЕР

— Антон, на стрельбу стоя вы тратите — 22 секунды, лежа — 27. Вы можете стрелять быстрее?

Бабиков: Могу, но не хочу. Это мое отработанное время. Я летом стрелял с этим временем. Оно комфортное для меня время, его нет смысла ускорять, если ситуация тому не способствует.

Если приходится рисковать по какой-то причине, например, я четвертый в гонке и третье место уходит, то могу рискнуть. У любого спортсмена ощущение времени, я без проблем могу понять по ощущениям, сколько секунд я потратил на стрельбу.

Цветков: Мы тысячу раз за лето это отрабатываем. Понятно, что ты ощущаешь, когда ты быстро стреляешь, а когда — нет. Это не проблема для профессионального спортсмена. Стоя я отстреливаюсь за 27−28 секунд. В этом году самая быстрая моя стрельба «лежа» длилась 22 секунды, а так в основном 25−26 секунд, не меньше. Раньше быстрее всех стрелял австриец Симон Эдер, а сейчас даже не знаю кто.

«ПРОСТО БАБИКОВ ВСЕМ НРАВИТСЯ»

— Максим, в ноябре перед началом сезона у вас было 19 тыс. подписчиков в Инстаграм, теперь 31 тыс., прирост — 11 тыс.

Цветков: А у Бабикова какой прирост?

Бабиков: 47, теперь 31 тыс., прирост 27 тыс.

Цветков: Вот, видите, что популярность зависит не только от спортивных результатов.

Бабиков: Я просто накрутил показатели. Голоса купил.

Цветков: Антон просто у нас очень популярный. Его все любят, он всем нравится.

Бабиков: Просто у него Саша уже супруга, а моя Саша пока девушка. А если серьезно, то фотографии своей девушки я не выкладываю у себя в Инстаграм, потому что скрываю ее от недоброжелателей.

— Во время чемпионата мира вы Инстаграм отключите?

Бабиков: Его невозможно отключить. Просто можно не заходить.

— Во время ЧМ-2017 ожидается тренерский запрет на использование биатлонистами гаджетов, на погружение в соцсети?

Цветков: Каждый биатлонист сам решает — нужно ему это.

Бабиков: Вообще нет смысла ставить такие рамки. Люди удаляют свои страницы Вконтакте, чтобы не сидеть там, но потом заводят заново. Надо научиться сдерживать себя и не заходить туда, когда этого не нужно делать.

«ШИПУЛИН НАС ЗАПОМНИЛ»

— Лидер сборной России Антон Шипулин изменил к вам свое отношение, после того, как вы стали чаще выступать в одной эстафетной команде, выигрывать медали на этапах Кубка мира?

Бабиков: Меня запомнил точно.

Цветков: Шипулин запомнил фамилию Бабикова. Особенно после того, как Бабикова стали ставить на четвертый этап эстафеты. Шипулин натаскивает тезку, говорит, что Бабиков — это новый Шипулин. И меня Шипулин хорошо запомнил, особенно, после того как, спасибо жеребьевке, четыре спринта подряд бежали вместе. Ну, а если серьезно, у нас в команде дружеские отношения. Понятно, что биатлон — индивидуальный вид спорта, на трассе все борются друг с другом.

«ВСЕХ ФУРАЖКАМИ В СОЧИ НЕ ЗАКИДАЕМ»

— Антон и Максим, как настоящие прапорщики Российской армии признайтесь, что чемпионат мира — лишь этап подготовки к Военным играм в Сочи?

Бабиков: Для прапорщика Бабикова, безусловно, главный старт в этом сезоне — это III зимние Всемирные военные игры, а для биатлониста Бабикова — чемпионат мира. Я думаю, что к чемпионату мира мы выйдем в хорошей форме, к тому же Хохфильцен — отличное место с хорошей трассой, не самой тяжелой на планете. В Хохфильцене мы будем выкладываться по максимуму, но и в Сочи постараемся показать отличную скорость. Надеюсь, что и там будем находиться в своих лучших кондициях. Поэтому я уверен, что в Сочи мы покажем себя во всей красе.

Цветков: Не должно возникнуть проблем из-за того, что из Хохфильцена мы поедем в Сочи, в горы. Если бы чемпионат мира проходил где-то на равнине, где нет высоты, тогда было бы значительно сложнее бежать. Так как мы приедем с высоты на высоту, я думаю, не будет проблем с акклиматизацией.

— Нет страха, что приехав в Сочи с чемпионата мира, вы уступите на дистанции не самым титулованным биатлонистам?

Цветков: Кто из известных биатлонистов приедут на Игры военных в Сочи?

— Братьев Фуркадов нет в заявке сборной военнослужащих Франции. Зато за команду военнослужащих Болгарии побегут Красимир Анев и Владимир Илиев.

Бабиков: Илиев, между прочим, только что выиграл спринт на чемпионате Европы. Причем с одним штрафом, а наш Александр Логинов с нулем стал вторым. А Анев — третий. Болгары, конечно, очень сильные спортсмены. Но мы тоже не слабые. Посмотрим. Они сейчас выступают на чемпионате Европы, потом у них чемпионат мира.

— То есть вы далеки от настроений, что на Играх военных в Сочи, мы, российские биатлонисты, всех «фуражками закидаем»?

Цветков: Я думаю, что в Сочи будет интересная борьба за медали и высокая конкуренция. Поэтому фуражками никого закидывать не будем. Впрочем, надо еще пробиться в состав сборной Вооруженных Сил России, куда войдут пять человек. Среди кандидатов — мы с Максимом Цветковым, Матвей Елисеев, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Эдуард Латыпов, Сергей Клячин, Алексей Корнев, Максим Буртасов.

СПУСК ИМЕНИ МАКСИМА ЦВЕТКОВА

— После успешного выступления в Сочи вы можете стать лейтенантами?

Цветков: Я три года этого жду, как стал выступать за ЦСКА.

— Вы в Сочи выступали на олимпийской биатлонной трассе?

Бабиков: Я вообще там ни разу не был.

Цветков: А я выступал на олимпийской трассе.

Бабиков: Там даже есть спуск имени Максима Цветкова.

Цветков: Это где я упал.

Бабиков: Он очень знатно там вылетел. Вся страна за него испугалась. Я сидел тогда у телевизора и думал, глядя на то, как Максим чуть не снес дерево: «Он что там, решил дровосеком подработать?». Но, слава Богу, живой — здоровый, общительный.

Цветков: Это была предолимпийская неделя перед Сочи. В 2013 году.

— Эту гонку показывали по телевизору?

Цветков: Да, по всем каналам. На «Eurosport» есть популярная передача «Watts Zap», я там пару месяцев светился со своим падением.

— Трасса в Сочи гораздо сложнее, чем в Хохфильцене?

Цветков: По моим ощущениям, в Сочи одна из самых сложных трасс в мире.