Тренер: Отсутствие денег на сбор помешало биатлонистам РФ выступить лучше на Универсиаде
АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Отсутствие предварительного сбора, вызванное нехваткой денег, не позволило сборной России по биатлону одержать уверенную победу в командном зачете Универсиады-2017 в своей дисциплине. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя биатлонной делегации РФ Константин Дунаев.
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Российские биатлонисты в командном зачете заняли первое место, завоевав три золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград. Вторыми стали спортсмены Казахстана (3−3−2), третьими — французы (2−0−0). Медалями высшего достоинства у россиян были удостоены Семен Сучилов (спринт), Сергей Корастылев (гонка преследования) и смешанная команда в эстафете. Серебро досталось Корастылеву (индивидуальная гонка), Дмитрию Иванову (спринт, гонка преследования) и Ольге Шестериковой (гонка преследования). С бронзой вернутся в Россию Сучилов (индивидуальная гонка, гонка преследования), Анастасия Егорова (спринт), Лариса Куклина (гонка преследования, масс-старт).
«Мы заняли на этом турнире первое общекомандное место, решив тем самым задачу, которую ставили перед собой накануне старта, — отметил Дунаев. — Нам удалось сделать это силами не основного состава. Хозяева Универсиады, к примеру, заявили на соревнования первых номеров. Если бы в
«Планировали провести сбор, но столкнулись с нехваткой денег, и акклиматизация у нас как таковая не прошла, — продолжил собеседник агентства. — Но когда ты приезжаешь и стартуешь на
Тренер отметил показавших хорошие результаты Корастылева, Сучилова и Иванова. «У этих парней есть определенные перспективы, — считает Дунаев. — А с женщинами у нас национальная беда. Надо искать, просматривать юные дарования, делать хороший отбор, строить спортивные интернаты. Все, как положено в таких случаях делать».
«На тех спортсменов, которые отличились здесь, нужно посмотреть внимательней тренерам первой сборной и правильно оценить перспективы. Надо оперативно реагировать не только на те результаты, которые показываются на международных соревнованиях, но и на те, которые фиксируются на внутрироссийских турнирах. Не стоит одних и тех же спортсменов перекидывать с одного международного старта на другой.
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