IBU, вероятно, будет сокращать квоты стран, часто нарушающих антидопинговые правила

Исполком IBU в январе на экстренном заседании по результатам расследования рабочей группы организации по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена решил закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, из-за отсутствия доказательств. В то же время стало известно, что более 170 спортсменов направили письмо в IBU с призывом к более строгой реакции после ряда допинговых скандалов. 8 февраля должен пройти внеочередной конгресс IBU, на котором ожидается внесение изменений в антидопинговые правила.

«Не исключено, что конгресс примет решение о сокращении квот для стран с многочисленными нарушениями антидопинговых правил и увеличения денежных штрафов до одного миллиона евро, — сказал Бессеберг, чьи слова приводит aftenposten.no. — В то же время такие решения должны быть надлежащим образом закреплены, поэтому невозможно добиться вступления в силу изменений в текущем сезоне. Однако вполне возможно, что новые правила будут применяться со следующего сезона».