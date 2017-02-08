Эберхард не поможет Австрии в смешанной эстафете на ЧМ в Хохфильцене
Тренерский штаб сборной Австрии объявил состав команды для участия в смешанной эстафете в рамках домашнего чемпионата мира в Хохфильцене.
Первая гонка соревнований пройдёт в четверг, 9 февраля. В составе австрийской команды за награды в этой дисциплине будут бороться
На прошлом чемпионате мира в Хохфильцене австрийцы стали пятыми, а вместо Хартвегер выступала Дуня Здоуц, бежавшая на первом этапе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter