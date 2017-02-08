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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 0:48 | Биатлон | Чемпионат.com

Эберхард не поможет Австрии в смешанной эстафете на ЧМ в Хохфильцене

Тренерский штаб сборной Австрии объявил состав команды для участия в смешанной эстафете в рамках домашнего чемпионата мира в Хохфильцене.

Первая гонка соревнований пройдёт в четверг, 9 февраля. В составе австрийской команды за награды в этой дисциплине будут бороться Лиза-Тереза Хаузер, Фабьенн Хартвегер, Симон Эдер и Доминик Ландертингер, сообщает Laola1. Таким образом, в гонке не примет участия Юлиан Эберхард, занимающий десятое место в общем зачёте Кубка мира.

На прошлом чемпионате мира в Хохфильцене австрийцы стали пятыми, а вместо Хартвегер выступала Дуня Здоуц, бежавшая на первом этапе.
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