Эберхард не поможет Австрии в смешанной эстафете на ЧМ в Хохфильцене

Первая гонка соревнований пройдёт в четверг, 9 февраля. В составе австрийской команды за награды в этой дисциплине будут бороться Лиза-Тереза Хаузер, Фабьенн Хартвегер, Симон Эдер и Доминик Ландертингер, сообщает Laola1. Таким образом, в гонке не примет участия Юлиан Эберхард, занимающий десятое место в общем зачёте Кубка мира.



На прошлом чемпионате мира в Хохфильцене австрийцы стали пятыми, а вместо Хартвегер выступала Дуня Здоуц, бежавшая на первом этапе.