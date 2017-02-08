Дожмет ли Фуркад IBU?

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Идеи лидера мужского биатлона Мартена Фуркада и его соратников могут больно ударить по некоторым командам, в том числе и по сборной России.

Решение об экстренном проведении конгресса было принято исполкомом IBU 21 января во время недавнего этапа Кубка мира в Антерсельве. Выглядело это как уступка группе спортсменов, требовавших на волне допинговых разоблачений немедленных действий и «крови» допингеров. Сам исполком тогда напору активистов не поддался, и более того, снял обвинения с 22 из 29 российских биатлонистов, упоминавшихся во второй части доклада Ричарда Макларена. Никаких санкций в адрес российской стороны не последовало, что вызвало гнев лидера Кубка мира Мартена Фуркада и некоторых единомышленников.

За прошедшие с тех пор несколько недель Фуркад успел выразить публичное порицание в социальных сетях в адрес россиянина Александра Логинова, который вернулся после допинговой дисквалификации. А Союз биатлонистов России на совершенно законных основаниях включил в состав на чемпионат мира Логинова и Ирину Старых — еще одну россиянку с допинговым прошлым. В этих обстоятельствах конгресс просто обязан определить направление, в котором борьба с допингом в биатлоне будет развиваться дальше. И либо пойти на поводу у Фуркада и его сторонников, либо оставить все, как есть.

НЕВЫПОЛНИМОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Предметом обсуждения на конгрессе станет петиция за борьбу с допингом, которую подписали более 170 спортсменов и тренеров, участвующих в Кубке мира. Полный текст этого документа был опубликован в «СЭ». Конкретных требований там содержится три:

— увеличить сроки дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил до восьми лет;.

— установить штрафы до одного миллиона евро для федераций, чьи спортсмены нарушали правила;.

— снизить для соответствующих федераций стартовые квоты на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что первый пункт из петиции спортсменов невыполним в принципе. Санкции за нарушения правил устанавливает исключительно Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Самовольно увеличить срок дисквалификации или каким-либо еще образом наказать провинившегося ни одна международная федерация не имеет права. Достаточно вспомнить так называемое «правило Осаки», когда Международный олимпийский комитет в 2007-м решил не допускать спортсменов после завершения срока дисквалификации до следующих Олимпийских игр. Это правило впоследствии было опровергнуто Спортивным арбитражным судом, и с тех пор к вопросу больше не возвращались. Странно, что авторы петиции не помнят об этой истории.

А вот два других требования биатлонистов — в компетенции IBU. Международная федерация вполне способна налагать дополнительные штрафы и по своему усмотрению распределять между странами стартовые квоты на соревнованиях. Не исключено, что IBU такой возможностью воспользуется. Во всяком случае, это было бы красиво: внести какие-то изменения с прицелом на будущий сезон и подвести черту под неприятной темой в канун чемпионата мира.

СКАНДАЛА НЕ БУДЕТ

Другой вопрос, будет ли IBU учитывать при вынесении будущих санкций «старые грехи». В частности, семь допинговых дел, которые еще расследуются в отношении россиян и, возможно, имеют отношения к Олимпиаде-2014? Хочется верить, что закон обратной силы не имеет, и за прошлое российской стороне отвечать не придется. По-хорошему, речь сейчас может идти только о санкциях за следующие нарушения, в том числе по оставшимся семи делам.

Может ли IBU отстранить всю нашу команду, начиная с Хохфильцена? Такое развитие событий представляется крайне маловероятным. Если бы президент IBU Андерс Бессеберг действительно был готов к жестким шагам, он бы действовал сразу, еще на исполкоме в Антерсельве две с половиной недели назад. Теперь же, когда ситуация, несмотря на все старания Фуркада, потихоньку спускается на тормозах. Прожженный дипломат Бессеберг вряд ли собственноручно снова окунет родной вид спорта в очередной глобальный скандал.

Наталья МАРЬЯНЧИК.